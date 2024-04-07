Захарова назвала Зеленского «чудовищем», требуя от Запада реакции на атаки ЗАЭС

07 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на атаки ЗАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем после атак ВСУ на Запорожскую АЭС 7 апреля. Также пресс-секретарь дипведомства заявила, что украинские власти такими темпами ничего не оставят от живой природы. «Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» — задалась вопросом Мария Захарова. Свой пост она опубликовала в telegram-канале. Также Захарова спросила, отдают ли себе отчет «защитники живой природы», такие, как президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, что вскоре украинские власти могут ничего от нее не оставить. Представитель МИДа призвала мировое сообщество отреагировать на акт «ядерного терроризма» со стороны Украины. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками территорию Запорожской АЭС. Сначала дрон угодил на территорию столовой при станции. Позже удар пришелся на купол шестого энергоблока. Спустя время в корпорации «Росатом» сообщили, что из-за атак были ранены трое работников станции, один из них — в тяжелом состоянии , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем после атак ВСУ на Запорожскую АЭС 7 апреля. Также пресс-секретарь дипведомства заявила, что украинские власти такими темпами ничего не оставят от живой природы. «Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» — задалась вопросом Мария Захарова. Свой пост она опубликовала в telegram-канале. Также Захарова спросила, отдают ли себе отчет «защитники живой природы», такие, как президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, что вскоре украинские власти могут ничего от нее не оставить. Представитель МИДа призвала мировое сообщество отреагировать на акт «ядерного терроризма» со стороны Украины. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками территорию Запорожской АЭС. Сначала дрон угодил на территорию столовой при станции. Позже удар пришелся на купол шестого энергоблока. Спустя время в корпорации «Росатом» сообщили, что из-за атак были ранены трое работников станции, один из них — в тяжелом состоянии, пишет Pravda.Ru.