07 апреля 2024
06 апреля 2024

В челябинском селе восстановили могилу участника СВО, на которую сгребли снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция "Час тишины" в память о погибших в торгово-развлекательном центре Кемерова. Курган , свеча, молитва, церковная свеча
8 апреля у погибшего парня должно было быть день рождения Фото:

В селе Кунашак Челябинской области 7 апреля восстановили поврежденную могилу участника спецоперации, на которую в марте тракторист случайно разгреб с дороги снег. Об этом сообщает пресс-служба администрации районе.

«В воскресенье, 7 апреля, на кунашакском кладбище силами администрации и представителей местного отделения Всероссийской организации „Боевое братство“ завершили замену поврежденных оградок на могиле участника СВО. На выделенные деньги установили новые оградки, сделали скамейку, а также установили специальный знак отличия», — сообщается в официальной группе администрации Кунашакского района в социальной сети «ВКонтакте». 8 апреля у погибшего парня должно было быть день рождения. Восстановить могилу постарались к этой дате.

Могилу участника СВО в марте повредил тракторист. Очищая дорогу от снега на общественном кладбище в Кунашаке, он случайно разгреб снег на могилы и загородки. Как оказалось, это были две оградки одной семьи: отца с сыном.

На могиле установили специальный знак, так как погибший был из ЧВК «Вагнер»
На могиле установили специальный знак, так как погибший был из ЧВК «Вагнер»

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В селе Кунашак Челябинской области 7 апреля восстановили поврежденную могилу участника спецоперации, на которую в марте тракторист случайно разгреб с дороги снег. Об этом сообщает пресс-служба администрации районе. «В воскресенье, 7 апреля, на кунашакском кладбище силами администрации и представителей местного отделения Всероссийской организации „Боевое братство“ завершили замену поврежденных оградок на могиле участника СВО. На выделенные деньги установили новые оградки, сделали скамейку, а также установили специальный знак отличия», — сообщается в официальной группе администрации Кунашакского района в социальной сети «ВКонтакте». 8 апреля у погибшего парня должно было быть день рождения. Восстановить могилу постарались к этой дате. Могилу участника СВО в марте повредил тракторист. Очищая дорогу от снега на общественном кладбище в Кунашаке, он случайно разгреб снег на могилы и загородки. Как оказалось, это были две оградки одной семьи: отца с сыном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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