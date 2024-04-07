В селе Кунашак Челябинской области 7 апреля восстановили поврежденную могилу участника спецоперации, на которую в марте тракторист случайно разгреб с дороги снег. Об этом сообщает пресс-служба администрации районе.
«В воскресенье, 7 апреля, на кунашакском кладбище силами администрации и представителей местного отделения Всероссийской организации „Боевое братство“ завершили замену поврежденных оградок на могиле участника СВО. На выделенные деньги установили новые оградки, сделали скамейку, а также установили специальный знак отличия», — сообщается в официальной группе администрации Кунашакского района в социальной сети «ВКонтакте». 8 апреля у погибшего парня должно было быть день рождения. Восстановить могилу постарались к этой дате.
Могилу участника СВО в марте повредил тракторист. Очищая дорогу от снега на общественном кладбище в Кунашаке, он случайно разгреб снег на могилы и загородки. Как оказалось, это были две оградки одной семьи: отца с сыном.
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