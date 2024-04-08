Министр здравоохранения Пермского края раскрыла причины злоупотребления алкоголем

Глава минздрава Крутень: пермяки пьют алкоголь из-за отсутствия мотивации

08 апреля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Пермяки употребляют спиртное, потому что не хотят заниматься чем-то другим Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Пермского края употребляют алкоголь из-за отсутствия мотивации проводить досуг по-другому. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства. «Мы имеем рост показателей розничной продажи алкогольной продукции. Среди причин можно назвать низкую мотивацию к альтернативным способам досуга, недостаточную информированность о возможных последствиях и высокий уровень хронического стресса», — отметила министр. Также глава минздрава отметила, что у пермяков есть проблемы не только с алкоголем, но и с питанием. По ее словам, у 20% жителей региона избыточная масса тела. Этому способствует большое количество заведений с нездоровыми продуктами и низкая физическая активность граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края употребляют алкоголь из-за отсутствия мотивации проводить досуг по-другому. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства. «Мы имеем рост показателей розничной продажи алкогольной продукции. Среди причин можно назвать низкую мотивацию к альтернативным способам досуга, недостаточную информированность о возможных последствиях и высокий уровень хронического стресса», — отметила министр. Также глава минздрава отметила, что у пермяков есть проблемы не только с алкоголем, но и с питанием. По ее словам, у 20% жителей региона избыточная масса тела. Этому способствует большое количество заведений с нездоровыми продуктами и низкая физическая активность граждан.