Министр здравоохранения Пермского края раскрыла причины злоупотребления алкоголем

Глава минздрава Крутень: пермяки пьют алкоголь из-за отсутствия мотивации
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Российское вино в ресторане "Паштет". Екатеринбург, алкоголь, бокал с вином
Пермяки употребляют спиртное, потому что не хотят заниматься чем-то другим Фото:

Жители Пермского края употребляют алкоголь из-за отсутствия мотивации проводить досуг по-другому. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

«Мы имеем рост показателей розничной продажи алкогольной продукции. Среди причин можно назвать низкую мотивацию к альтернативным способам досуга, недостаточную информированность о возможных последствиях и высокий уровень хронического стресса», — отметила министр.

Также глава минздрава отметила, что у пермяков есть проблемы не только с алкоголем, но и с питанием. По ее словам, у 20% жителей региона избыточная масса тела. Этому способствует большое количество заведений с нездоровыми продуктами и низкая физическая активность граждан.

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Жители Пермского края употребляют алкоголь из-за отсутствия мотивации проводить досуг по-другому. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства. «Мы имеем рост показателей розничной продажи алкогольной продукции. Среди причин можно назвать низкую мотивацию к альтернативным способам досуга, недостаточную информированность о возможных последствиях и высокий уровень хронического стресса», — отметила министр. Также глава минздрава отметила, что у пермяков есть проблемы не только с алкоголем, но и с питанием. По ее словам, у 20% жителей региона избыточная масса тела. Этому способствует большое количество заведений с нездоровыми продуктами и низкая физическая активность граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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