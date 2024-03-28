В Свердловской области отменили школьные автобусы из-за мощного снегопада

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Губернатор Шумков Вадим вручает ключи от школьных автобусов. Курган
Транспорт отменили до шести школ Первоуральска Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 29 марта запретили передвижение школьных автобусов до шести учреждений из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Госавтоинспекция вводит ограничения движения для школьных автобусов следующих учебных организаций: МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №40», — следует из сообщения. Подробную информацию о возобновлении движения транспорта опубликует администрация учреждений.

Средний Урал накрыли сильные снегопады, а в некоторых районах появился гололед. Из-за непогоды инспекторы предупреждали об опасности на нескольких свердловских трассах. В МЧС также призывали жителей региона соблюдать меры безопасности.

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В Первоуральске (Свердловская область) 29 марта запретили передвижение школьных автобусов до шести учреждений из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Госавтоинспекция вводит ограничения движения для школьных автобусов следующих учебных организаций: МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №40», — следует из сообщения. Подробную информацию о возобновлении движения транспорта опубликует администрация учреждений. Средний Урал накрыли сильные снегопады, а в некоторых районах появился гололед. Из-за непогоды инспекторы предупреждали об опасности на нескольких свердловских трассах. В МЧС также призывали жителей региона соблюдать меры безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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