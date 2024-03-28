В Свердловской области отменили школьные автобусы из-за мощного снегопада

В Первоуральске (Свердловская область) 29 марта запретили передвижение школьных автобусов до шести учреждений из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Госавтоинспекция вводит ограничения движения для школьных автобусов следующих учебных организаций: МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №40», — следует из сообщения. Подробную информацию о возобновлении движения транспорта опубликует администрация учреждений.
Средний Урал накрыли сильные снегопады, а в некоторых районах появился гололед. Из-за непогоды инспекторы предупреждали об опасности на нескольких свердловских трассах. В МЧС также призывали жителей региона соблюдать меры безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!