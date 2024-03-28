В Свердловской области отменили школьные автобусы из-за мощного снегопада

28 марта 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Транспорт отменили до шести школ Первоуральска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 29 марта запретили передвижение школьных автобусов до шести учреждений из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Госавтоинспекция вводит ограничения движения для школьных автобусов следующих учебных организаций: МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №40», — следует из сообщения. Подробную информацию о возобновлении движения транспорта опубликует администрация учреждений. Средний Урал накрыли сильные снегопады, а в некоторых районах появился гололед. Из-за непогоды инспекторы предупреждали об опасности на нескольких свердловских трассах. В МЧС также призывали жителей региона соблюдать меры безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) 29 марта запретили передвижение школьных автобусов до шести учреждений из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Госавтоинспекция вводит ограничения движения для школьных автобусов следующих учебных организаций: МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №40», — следует из сообщения. Подробную информацию о возобновлении движения транспорта опубликует администрация учреждений. Средний Урал накрыли сильные снегопады, а в некоторых районах появился гололед. Из-за непогоды инспекторы предупреждали об опасности на нескольких свердловских трассах. В МЧС также призывали жителей региона соблюдать меры безопасности.