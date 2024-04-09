В челябинском районе объяснили причины съемки учениц на видео в школьном туалете

В челябинском районе, где педагог вела съемку в школьном туалете, идет проверка

09 апреля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Управление образования района создало рабочую группу для выяснения всех обстоятельств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Незаконную съемку в туалете школы села Миасское под Челябинском педагог вела из-за опасений за здоровье учениц. Для проверки ситуации в школу направлена спецгруппа, 9 апреля заявили URA.RU в управлении образования Красноармейского района. «У данной ситуации есть две равноценные составляющие. Первая связана с ведением необоснованной видеозаписи, вторая — с фактом курения электронных сигарет на территории учреждения. Сейчас в стране фиксируются случаи, когда в результате использования электронных сигарет дети попадают в больницы, есть и летальные исходы», — сообщили URA.RU в управлении. В управлении подчеркнули, что факт нарушения педагогом правил видеосъемки уже установлен. Видео не распространялись среди третьих лиц и в публичное поле, учитель фиксировал нарушение школьных правил. В районе создали рабочую группу, которая встретится с детьми, родителями и сотрудниками школы, а после разберется в произошедшем. «У педагогов есть задача вести беседы о вреде привычки, но делать это необходимо строго соблюдая законодательство. После того, как мы четко разберемся в ситуации, будут сделаны выводы», — подчеркнули в минобразования. О том, что девятиклассницы нашли в школьном туалете смартфон с включенной камерой, стало известно 8 апреля. Девочки обратились к руководству школы, но жалобы не помогли. Телефон, спрятанный за потолочной плиткой, разместила педагог школы, чтобы вычислить курящих вейпы учениц. В этот же день в школу приехал отдел по делам несовершеннолетних. Материалы проверки полицейские передали следственным органам для дальнейшего разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Незаконную съемку в туалете школы села Миасское под Челябинском педагог вела из-за опасений за здоровье учениц. Для проверки ситуации в школу направлена спецгруппа, 9 апреля заявили URA.RU в управлении образования Красноармейского района. «У данной ситуации есть две равноценные составляющие. Первая связана с ведением необоснованной видеозаписи, вторая — с фактом курения электронных сигарет на территории учреждения. Сейчас в стране фиксируются случаи, когда в результате использования электронных сигарет дети попадают в больницы, есть и летальные исходы», — сообщили URA.RU в управлении. В управлении подчеркнули, что факт нарушения педагогом правил видеосъемки уже установлен. Видео не распространялись среди третьих лиц и в публичное поле, учитель фиксировал нарушение школьных правил. В районе создали рабочую группу, которая встретится с детьми, родителями и сотрудниками школы, а после разберется в произошедшем. «У педагогов есть задача вести беседы о вреде привычки, но делать это необходимо строго соблюдая законодательство. После того, как мы четко разберемся в ситуации, будут сделаны выводы», — подчеркнули в минобразования. О том, что девятиклассницы нашли в школьном туалете смартфон с включенной камерой, стало известно 8 апреля. Девочки обратились к руководству школы, но жалобы не помогли. Телефон, спрятанный за потолочной плиткой, разместила педагог школы, чтобы вычислить курящих вейпы учениц. В этот же день в школу приехал отдел по делам несовершеннолетних. Материалы проверки полицейские передали следственным органам для дальнейшего разбирательства.