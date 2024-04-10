Челябинцы выбрали для себя любимый кроссовер

11 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Челябинцы определились с предпочтениями среди кроссоверов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Водители в Челябинске выбрали для себя предпочтительный кроссовер. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», в первом квартале им стала модель «Нива» марки Lada. «Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в первом квартале стал автомобиль Lada производителя „ВАЗ“. На второй строчке оказался Hyundai, затем Toyota, Nissan и Chevrolet», — уточнили в «Авито Авто». Среди моделей автомобилей с пробегом сегмента самыми продаваемыми с начала года стали «Нива 4×4», Chevrolet Niva, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. В списке также есть Renault Duster, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, УАЗ Patriot и Nissan X-Trail. Анализ рынка подержанных автомобилей показал, что интерес к кроссоверам и внедорожникам в регионе сохранился на уровне 2023 года с небольшим снижением на 1,7%. При этом средняя стоимость таких автомобилей выросла на 11,4% по сравнению с последним кварталом 2023 года, достигнув 1,4 млн рублей. В октябре—декабре 2023 года доля спортивно-утилитарных автомобилей на рынке РФ составила 23,1% от общего объема продаж. В первом квартале 2024 года этот показатель незначительно увеличился и достиг 23,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители в Челябинске выбрали для себя предпочтительный кроссовер. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», в первом квартале им стала модель «Нива» марки Lada. «Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в первом квартале стал автомобиль Lada производителя „ВАЗ“. На второй строчке оказался Hyundai, затем Toyota, Nissan и Chevrolet», — уточнили в «Авито Авто». Среди моделей автомобилей с пробегом сегмента самыми продаваемыми с начала года стали «Нива 4×4», Chevrolet Niva, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. В списке также есть Renault Duster, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, УАЗ Patriot и Nissan X-Trail. Анализ рынка подержанных автомобилей показал, что интерес к кроссоверам и внедорожникам в регионе сохранился на уровне 2023 года с небольшим снижением на 1,7%. При этом средняя стоимость таких автомобилей выросла на 11,4% по сравнению с последним кварталом 2023 года, достигнув 1,4 млн рублей. В октябре—декабре 2023 года доля спортивно-утилитарных автомобилей на рынке РФ составила 23,1% от общего объема продаж. В первом квартале 2024 года этот показатель незначительно увеличился и достиг 23,5%.