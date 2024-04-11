Челябинскому золотодобытчику Струкову отказали в снижении штрафа на миллион

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Открытие золотоизвлекающей фабрики. Челябинск., золото, югк
Добывающий золото ЮГК не смог оспорить штраф Ростехнадзора на миллион Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова 11 апреля не смог оспорить сумму штрафа на миллион рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, санкции применил Ростехнадзор.

«АО „ЮГК“ обратилось в суд с заявлением к Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору Уральское управление Ростехнадзора. В судебном заседании дело рассмотрено, объявлена резолютивная часть решения. В удовлетворении заявления отказано», — отметили в суде.

Спор начался 26 января. Он касался постановления по делу об административном правонарушении. Документ выписан в декабре 2023 года. Подробности в материалах суда отсутствуют.

ЮГК участвует в нескольких судах в государственными органами. Власти Краснинского поселения Верхнеуральского района потребовали от компании содержать плотины на реке. Нарушения при производстве в том же районе выявил Росприроднадзор. Одновременно в марте стало известно, что суд Красноярского края отклонил иск ведомства к дочерней компании холдинга, фирме «Соврудник».

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам. К моменту публикации ответы не получены.

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова 11 апреля не смог оспорить сумму штрафа на миллион рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, санкции применил Ростехнадзор. «АО „ЮГК“ обратилось в суд с заявлением к Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору Уральское управление Ростехнадзора. В судебном заседании дело рассмотрено, объявлена резолютивная часть решения. В удовлетворении заявления отказано», — отметили в суде. Спор начался 26 января. Он касался постановления по делу об административном правонарушении. Документ выписан в декабре 2023 года. Подробности в материалах суда отсутствуют. ЮГК участвует в нескольких судах в государственными органами. Власти Краснинского поселения Верхнеуральского района потребовали от компании содержать плотины на реке. Нарушения при производстве в том же районе выявил Росприроднадзор. Одновременно в марте стало известно, что суд Красноярского края отклонил иск ведомства к дочерней компании холдинга, фирме «Соврудник». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам. К моменту публикации ответы не получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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