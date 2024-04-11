Челябинскому золотодобытчику Струкову отказали в снижении штрафа на миллион

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова 11 апреля не смог оспорить сумму штрафа на миллион рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, санкции применил Ростехнадзор.
«АО „ЮГК“ обратилось в суд с заявлением к Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору Уральское управление Ростехнадзора. В судебном заседании дело рассмотрено, объявлена резолютивная часть решения. В удовлетворении заявления отказано», — отметили в суде.
Спор начался 26 января. Он касался постановления по делу об административном правонарушении. Документ выписан в декабре 2023 года. Подробности в материалах суда отсутствуют.
ЮГК участвует в нескольких судах в государственными органами. Власти Краснинского поселения Верхнеуральского района потребовали от компании содержать плотины на реке. Нарушения при производстве в том же районе выявил Росприроднадзор. Одновременно в марте стало известно, что суд Красноярского края отклонил иск ведомства к дочерней компании холдинга, фирме «Соврудник».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам. К моменту публикации ответы не получены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!