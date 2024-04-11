Песков отреагировал на новые угрозы Зеленского взорвать Крымский мост

В Кремле назвали террористическими планы властей Украины разрушить Крымский мост во время якобы возможного контрнаступления ВСУ этим летом. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем самым Киев доказал правильность решения о начале СВО.
«Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и доказывает для нас правильность и выверенность принятых президентом Путиным решений о начале СВО», — отметил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления. По его словам, одной из целью будет Крымский мост, который Киев намерен разрушить.
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