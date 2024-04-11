Песков отреагировал на новые угрозы Зеленского взорвать Крымский мост

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
В Кремле отреагировали на новые угрозы Зеленского взорвать Крымский мост Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле назвали террористическими планы властей Украины разрушить Крымский мост во время якобы возможного контрнаступления ВСУ этим летом. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем самым Киев доказал правильность решения о начале СВО.

«Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и доказывает для нас правильность и выверенность принятых президентом Путиным решений о начале СВО», — отметил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления. По его словам, одной из целью будет Крымский мост, который Киев намерен разрушить.

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В Кремле назвали террористическими планы властей Украины разрушить Крымский мост во время якобы возможного контрнаступления ВСУ этим летом. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем самым Киев доказал правильность решения о начале СВО. «Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и доказывает для нас правильность и выверенность принятых президентом Путиным решений о начале СВО», — отметил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления. По его словам, одной из целью будет Крымский мост, который Киев намерен разрушить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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