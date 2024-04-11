Политика Власть Песков отреагировал на новые угрозы Зеленского взорвать Крымский мост 11 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + В Кремле отреагировали на новые угрозы Зеленского взорвать Крымский мост Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле назвали террористическими планы властей Украины разрушить Крымский мост во время якобы возможного контрнаступления ВСУ этим летом. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем самым Киев доказал правильность решения о начале СВО. «Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и доказывает для нас правильность и выверенность принятых президентом Путиным решений о начале СВО», — отметил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления. По его словам, одной из целью будет Крымский мост, который Киев намерен разрушить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремле назвали террористическими планы властей Украины разрушить Крымский мост во время якобы возможного контрнаступления ВСУ этим летом. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем самым Киев доказал правильность решения о начале СВО. «Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и доказывает для нас правильность и выверенность принятых президентом Путиным решений о начале СВО», — отметил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления. По его словам, одной из целью будет Крымский мост, который Киев намерен разрушить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям