Супруга главного редактора издания «Новая газета Европа»* (признана Минюстом РФ нежелательной организацией) Кирилла Мартынова** (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Антонина была задержана в Ставропольском крае. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, она 16 лет была в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство собственной дочери.
«Антонину Мартынову нашли 22 марта в одном из частных домов в Симметричном проезде в Ставрополе», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Мартынова настоящее время находится под стражей в СИЗО Великого Новгорода, в ожидании судебного разбирательства. Следствие также проверяет ее мужа.
Согласно материалам дела, в 2007 году Мартынова якобы толкнула свою двухлетнюю дочь с лестницы, что привело к серьезным травмам ребенка. Дочь сломала челюсть и получила травму головы. Однако сама женщина отметила, что девочка упала случайно. В июле 2008 года присяжные признали ее виновной, но до оглашения приговора она скрылась и была объявлена в розыск.
*«Новая газета Европа» внесена Минюстом России в список нежелательных организаций
**Кирилл Мартынов внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.