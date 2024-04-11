Mash: жену главреда «Новой газеты Европа»* задержали в РФ. Видео

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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Следствие также проверяет иноагента Кирилла Мартынова Фото:

Супруга главного редактора издания «Новая газета Европа»* (признана Минюстом РФ нежелательной организацией) Кирилла Мартынова** (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Антонина была задержана в Ставропольском крае. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, она 16 лет была в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство собственной дочери.

«Антонину Мартынову нашли 22 марта в одном из частных домов в Симметричном проезде в Ставрополе», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Мартынова настоящее время находится под стражей в СИЗО Великого Новгорода, в ожидании судебного разбирательства. Следствие также проверяет ее мужа.

Согласно материалам дела, в 2007 году Мартынова якобы толкнула свою двухлетнюю дочь с лестницы, что привело к серьезным травмам ребенка. Дочь сломала челюсть и получила травму головы. Однако сама женщина отметила, что девочка упала случайно. В июле 2008 года присяжные признали ее виновной, но до оглашения приговора она скрылась и была объявлена в розыск.

*«Новая газета Европа» внесена Минюстом России в список нежелательных организаций

**Кирилл Мартынов внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Супруга главного редактора издания «Новая газета Европа»* (признана Минюстом РФ нежелательной организацией) Кирилла Мартынова** (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Антонина была задержана в Ставропольском крае. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, она 16 лет была в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство собственной дочери. «Антонину Мартынову нашли 22 марта в одном из частных домов в Симметричном проезде в Ставрополе», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Мартынова настоящее время находится под стражей в СИЗО Великого Новгорода, в ожидании судебного разбирательства. Следствие также проверяет ее мужа. Согласно материалам дела, в 2007 году Мартынова якобы толкнула свою двухлетнюю дочь с лестницы, что привело к серьезным травмам ребенка. Дочь сломала челюсть и получила травму головы. Однако сама женщина отметила, что девочка упала случайно. В июле 2008 года присяжные признали ее виновной, но до оглашения приговора она скрылась и была объявлена в розыск. *«Новая газета Европа» внесена Минюстом России в список нежелательных организаций **Кирилл Мартынов внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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