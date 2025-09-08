В Сумской области ликвидирован командир украинской пограничной заставы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен ракетным ударом
Пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен ракетным ударом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области ликвидирован командир пограничной украинской заставы Андрей Гаджук. Он уничтожен в результате ракетного удара, сообщили в силовых структурах РФ.

Удар был нанесен в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. В результате был уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Одни из убитых оказался начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что мобилизованных отправляют на фронт без обучения. Дмитрий Хвостик отметил, что будущих солдат отправляют на передовую раньше срока окончания обучения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сумской области ликвидирован командир пограничной украинской заставы Андрей Гаджук. Он уничтожен в результате ракетного удара, сообщили в силовых структурах РФ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. В результате был уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Одни из убитых оказался начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что мобилизованных отправляют на фронт без обучения. Дмитрий Хвостик отметил, что будущих солдат отправляют на передовую раньше срока окончания обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...