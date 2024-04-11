В Екатеринбурге вооруженный спецназ ворвался к инвалиду-колясочнику. Фото

11 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Задержание прошло в ночь на 6 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге полицейские при поддержке спецназа зашли в квартиру к инвалиду-колясочнику Константину Б. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома на Корепина, где живет мужчина. «Это было в ночь на 6 апреля. Было человек шесть в бронежилетах и с автоматами. Я вышла поглядеть, что происходит, а меня отогнали в квартиру. Константин не открывал, поэтому им пришлось выламывать двери», — сказала URA.RU одна из соседок. К слову, старая дверь стоит в подъезде, Константин поменял ее только вчера. По ее словам, силовики также провели обыски в машине инвалида. Что именно они искали, неизвестно. Свердловские силовые структуры не дают комментариев по теме. Константину около 40 лет. Он живет в квартире матери, сама она работает в Новом Уренгое. «У него была жена, но она с ребенком ушла от него. А Константин нигде не работает, он получает пособия», — добавила другая соседка. Силовики могли прийти домой к колясочнику из-за уголовного дела о покушении на убийство, пишет Е1.ru. Якобы Константин с друзьями угрожал расправой мужчине. «Они выпивали у него в квартире. Случился конфликт, там, видимо, кого-то избили. Дверь в подъезде была вся в крови, эти дружки отмыли ее только через пару дней», — сказала женщина. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские при поддержке спецназа зашли в квартиру к инвалиду-колясочнику Константину Б. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома на Корепина, где живет мужчина. «Это было в ночь на 6 апреля. Было человек шесть в бронежилетах и с автоматами. Я вышла поглядеть, что происходит, а меня отогнали в квартиру. Константин не открывал, поэтому им пришлось выламывать двери», — сказала URA.RU одна из соседок. К слову, старая дверь стоит в подъезде, Константин поменял ее только вчера. По ее словам, силовики также провели обыски в машине инвалида. Что именно они искали, неизвестно. Свердловские силовые структуры не дают комментариев по теме. Константину около 40 лет. Он живет в квартире матери, сама она работает в Новом Уренгое. «У него была жена, но она с ребенком ушла от него. А Константин нигде не работает, он получает пособия», — добавила другая соседка. Силовики могли прийти домой к колясочнику из-за уголовного дела о покушении на убийство, пишет Е1.ru. Якобы Константин с друзьями угрожал расправой мужчине. «Они выпивали у него в квартире. Случился конфликт, там, видимо, кого-то избили. Дверь в подъезде была вся в крови, эти дружки отмыли ее только через пару дней», — сказала женщина.