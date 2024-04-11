К школе Екатеринбурга съехались медики и полицейские

11 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

По ЧП в учебном заведении идет проверка в полиции Фото: Антон Белицкий © URA.RU В школу №151 Екатеринбурга из-за ЧП приезжали сотрудники полиции и скорая помощь. Как сообщил читатель URA.RU, причиной тому стало ножевое ранение, которое один ученик нанес другому. При этом в пресс-группе городского УМВД информацию о холодном оружии опровергли, но информацию о происшествии подтвердили. «Два десятиклассника поругались. Один взял нож и ударил другого, его увезли на скорой. К школе приезжали врачи и силовики, якобы даже смотрели телефоны учеников. Нож спрятали, его искали и вроде нашли», — рассказал читатель. В самой школе, куда корреспондент обратился за комментарием, заявили, что ничего подобного не было. «В школе все спокойно», — уверили педагоги. Опровергли ножевое ранение и в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. «Информация о применении ножа подростком не соответствует действительности. После инцидента один из несовершеннолетних доставлен для осмотра в медицинское учреждение. Сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе. Источник URA.RU в силовых кругах пояснил, что один школьник ранил другого в ногу ручкой. Что послужило причиной конфликта и какое ранение получил подросток, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школу №151 Екатеринбурга из-за ЧП приезжали сотрудники полиции и скорая помощь. Как сообщил читатель URA.RU, причиной тому стало ножевое ранение, которое один ученик нанес другому. При этом в пресс-группе городского УМВД информацию о холодном оружии опровергли, но информацию о происшествии подтвердили. «Два десятиклассника поругались. Один взял нож и ударил другого, его увезли на скорой. К школе приезжали врачи и силовики, якобы даже смотрели телефоны учеников. Нож спрятали, его искали и вроде нашли», — рассказал читатель. В самой школе, куда корреспондент обратился за комментарием, заявили, что ничего подобного не было. «В школе все спокойно», — уверили педагоги. Опровергли ножевое ранение и в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. «Информация о применении ножа подростком не соответствует действительности. После инцидента один из несовершеннолетних доставлен для осмотра в медицинское учреждение. Сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в пресс-группе. Источник URA.RU в силовых кругах пояснил, что один школьник ранил другого в ногу ручкой. Что послужило причиной конфликта и какое ранение получил подросток, пока неизвестно.