12 апреля 2024

В Свердловской области еще один мотоциклист попал в смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Водитель автомобиля при развороте не уступил дорогу байкеру (архивное фото) Фото:

Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло на подъезде к ЖД станции Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области.

«Водитель Kia, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, что привело к столкновению и гибели байкера», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников.

Госавтоинспекция Свердловской области акцентирует внимание автомобилистов на необходимости быть особенно внимательными и бдительными в связи с появлением мотоциклистов на дорогах в теплый сезон. Важно адаптироваться к изменениям в дорожном движении, оценивать ситуацию и пользоваться зеркалами заднего вида для предотвращения подобных трагедий.

Фото:

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Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло на подъезде к ЖД станции Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области. «Водитель Kia, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, что привело к столкновению и гибели байкера», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников. Госавтоинспекция Свердловской области акцентирует внимание автомобилистов на необходимости быть особенно внимательными и бдительными в связи с появлением мотоциклистов на дорогах в теплый сезон. Важно адаптироваться к изменениям в дорожном движении, оценивать ситуацию и пользоваться зеркалами заднего вида для предотвращения подобных трагедий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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