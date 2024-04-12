Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло на подъезде к ЖД станции Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области.
«Водитель Kia, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, что привело к столкновению и гибели байкера», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников.
Госавтоинспекция Свердловской области акцентирует внимание автомобилистов на необходимости быть особенно внимательными и бдительными в связи с появлением мотоциклистов на дорогах в теплый сезон. Важно адаптироваться к изменениям в дорожном движении, оценивать ситуацию и пользоваться зеркалами заднего вида для предотвращения подобных трагедий.
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