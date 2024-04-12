Происшествия ДТП В Свердловской области еще один мотоциклист попал в смертельное ДТП. Фото 13 апреля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 + Водитель автомобиля при развороте не уступил дорогу байкеру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло на подъезде к ЖД станции Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области. «Водитель Kia, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, что привело к столкновению и гибели байкера», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников. Госавтоинспекция Свердловской области акцентирует внимание автомобилистов на необходимости быть особенно внимательными и бдительными в связи с появлением мотоциклистов на дорогах в теплый сезон. Важно адаптироваться к изменениям в дорожном движении, оценивать ситуацию и пользоваться зеркалами заднего вида для предотвращения подобных трагедий. ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло на подъезде к ЖД станции Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области. «Водитель Kia, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, что привело к столкновению и гибели байкера», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников. Госавтоинспекция Свердловской области акцентирует внимание автомобилистов на необходимости быть особенно внимательными и бдительными в связи с появлением мотоциклистов на дорогах в теплый сезон. Важно адаптироваться к изменениям в дорожном движении, оценивать ситуацию и пользоваться зеркалами заднего вида для предотвращения подобных трагедий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям