Свердловчанин заработал 11 млн рублей на мигрантах

14 апреля 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

4,5 тысячи рублей стоила постановка на учет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин заработал 11 млн рублей за то, что незаконно ставил иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан)», — сказано в релизе на сайте ведомства. По данным следствия, свердловчанин поставил на учет более 2,5 тысяч иностранных граждан в период с сентября 2021 по март 2023 годов, с каждого он брал по 4,5 тысячи рублей. Постановка на учет осуществлялась по поддельным документам и давала право мигрантам прибывать и осуществлять трудовую деятельность на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин заработал 11 млн рублей за то, что незаконно ставил иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан)», — сказано в релизе на сайте ведомства. По данным следствия, свердловчанин поставил на учет более 2,5 тысяч иностранных граждан в период с сентября 2021 по март 2023 годов, с каждого он брал по 4,5 тысячи рублей. Постановка на учет осуществлялась по поддельным документам и давала право мигрантам прибывать и осуществлять трудовую деятельность на территории России.