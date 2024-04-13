13 апреля 2024

Свердловчанин заработал 11 млн рублей на мигрантах

© Служба новостей «URA.RU»
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4,5 тысячи рублей стоила постановка на учет Фото:

Свердловчанин заработал 11 млн рублей за то, что незаконно ставил иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан)», — сказано в релизе на сайте ведомства.

По данным следствия, свердловчанин поставил на учет более 2,5 тысяч иностранных граждан в период с сентября 2021 по март 2023 годов, с каждого он брал по 4,5 тысячи рублей. Постановка на учет осуществлялась по поддельным документам и давала право мигрантам прибывать и осуществлять трудовую деятельность на территории России.

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Свердловчанин заработал 11 млн рублей за то, что незаконно ставил иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан)», — сказано в релизе на сайте ведомства. По данным следствия, свердловчанин поставил на учет более 2,5 тысяч иностранных граждан в период с сентября 2021 по март 2023 годов, с каждого он брал по 4,5 тысячи рублей. Постановка на учет осуществлялась по поддельным документам и давала право мигрантам прибывать и осуществлять трудовую деятельность на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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