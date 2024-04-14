14 апреля 2024

Рецепты блюд для Великого поста: вкусная пища для Покаянной недели

Основной едой на пятой неделе являются блюда из овощей, фруктов и злаков
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , повар, готовка, нарезка овощей, зелень, Рессем, процесс готовки
В понедельник, среду и пятницу постящиеся придерживаются «сухоядения» (архивное фото) Фото:

В 2024 году Великий пост у православных идет с 18 марта по 4 мая. Пятая неделя, называется Покаянной и начинается в понедельник, 15 апреля, завершается в воскресенье, 21 апреля. Основной едой на этой неделе являются просто приготовленные блюда из овощей, фруктов и злаков. URA.RU рассказывает, какая еда может появиться на столе в этот период.

Дни сухоядения

В понедельник, среду и пятницу постящиеся придерживаются «сухоядения», это 15, 17 и 19 апреля. На столе могут появиться только блюда без термической обработки.

Рецепт первый: медовый «торт» из ржаного хлеба. Для приготовления понадобится ржаной хлеб в произвольном количестве, мед, грецкие орехи, корица и лимонная цедра. Хлеб тонко нарезаем и обрезаем корочки. Каждый ломтик хлеба пропитываем медом, посыпаем корицей и тертой цедрой. Далее укладываем друг на друга, сверху посыпаем толчеными грецкими орехами и убираем в холод на 2-3 часа.

Кафе "Manolo пряник". Екатеринбург
Для приготовления нужен ржаной хлеб, мед, грецкие орехи, корица и лимонная цедра
Фото:

Рецепт второй: салат из овощей с клюквой. Чтобы приготовить это блюдо, нужен стакан воды, одна средняя морковь, небольшая репка и одна треть среднего корня сельдерея. Также можно добавить сахар по вкусу. Промытую клюкву нужно размять деревянной ложкой и засыпать сахаром. Далее добавляем тертую морковь, репу, сельдерей и перемешиваем.

Ханты. Сургутский район
Промытую клюкву нужно размять ложкой и засыпать сахаром
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Рецепт третий: бутерброды с авокадо. Для приготовления нужен авокадо, черный хлеб и крупная соль. Спелый авокадо очищаем от кожуры и удаляем косточку. Мякоть плода измельчаем в миксере до однообразной массы. Далее намазываем на ломтики черного хлеба и посыпаем крупной солью.

Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень
Спелый авокадо очищаем от кожуры и удаляем косточку
Фото:

В какие дни можно есть тушеную и вареную пищу

Во вторник 16 апреля и четверг 18 апреля разрешена тушеная и вареная пища. Однако в ее приготовлении нельзя использовать масло.

Рецепт первый: постный суп с тимьяном. Для приготовления понадобится вода, тыква, зеленое яблоко, морковь, репчатый лук, два зубчика чеснока, тимьян, перец черный, соль.

Воду нужно налить в кастрюлю и довести до кипения. Овощи и фрукты порезать и отправить в кипящую воду на 15—20 минут, посолить. Далее нужно положить мелко порезанный чеснок и семена тимьяна. Подержать на огне пару минут и снять. Также можно воспользоваться блендером.

Ресторан "Бельмесы"Екатеринбург
Овощи и фрукты порезать и отправить в кипящую воду на 15—20 минут
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Рецепт второй: запеченные яблоки с медом, изюмом и кедровыми орешками. У яблок нужно вырезать серединку и положить туда мед и изюм, смешанный с орешками. По желанию яблоко полить соком лимона. Можно выпекать в духовке до готовности яблока.

Кулинарный баттл в Miele. Екатеринбург
Выпекать нужно в духовке до готовности яблока
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Что кушать в выходные

В субботу и воскресенье допускается горячая еда. Ее можно приготовить с небольшим количеством растительного масла.

Рецепт первый: кекс с насыщенным шоколадным вкусом. Для приготовления понадобится мука, сахар, какао, шоколад, ванилин, соль, разрыхлитель, растительное масло.

Чтобы приготовить кексы, нужно смазать форму растительным маслом, а духовку разогреть. Шоколад следует растопить на водяной бане, регулярно помешивая в это время. Муку нужно просеять в большую емкость, тщательно перемешать с сахаром, перемолотым в пудру, солью, какао, ванилином и солью. Шоколад и масло постепенно влить в смесь. Сначала размешать ложкой, а затем миксером. Далее нужно влить тесто в форму и выпекать кекс до готовности.

Первый аутлет-центр Brand Stories' в Екатеринбурге
Кекс получится с насыщенным шоколадным вкусом
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Рецепт второй: постный суп с пшеном и грибами. Понадобится вода, пшено, шампиньоны, картошка, овощная заморозка, чеснок, растительное масло, куркума, зелень и соль.

В кастрюлю с кипящей водой бросаем промытое пшено и варим минут 7-8, снимая пену. Нарезаем кубиками картошку, бросаем в кастрюлю с пшеном. Далее разогреваем в сковороде масло и обжариваем до готовности полпачки заморозки «Овощного рагу». Потом добавляем измельченный чеснок и куркуму, отдельно обжариваем грибы. В кастрюлю с готовым пшеном и картофелем кладем обжаренные овощи и грибы. Доводим до кипения, солим по вкусу, посыпаем зеленью.

Веранда Serdce ресторана James. Екатеринбург
Для супа лучше использовать шампиньоны
Фото:

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В 2024 году Великий пост у православных идет с 18 марта по 4 мая. Пятая неделя, называется Покаянной и начинается в понедельник, 15 апреля, завершается в воскресенье, 21 апреля. Основной едой на этой неделе являются просто приготовленные блюда из овощей, фруктов и злаков. URA.RU рассказывает, какая еда может появиться на столе в этот период. В понедельник, среду и пятницу постящиеся придерживаются «сухоядения», это 15, 17 и 19 апреля. На столе могут появиться только блюда без термической обработки. Рецепт первый: медовый «торт» из ржаного хлеба. Для приготовления понадобится ржаной хлеб в произвольном количестве, мед, грецкие орехи, корица и лимонная цедра. Хлеб тонко нарезаем и обрезаем корочки. Каждый ломтик хлеба пропитываем медом, посыпаем корицей и тертой цедрой. Далее укладываем друг на друга, сверху посыпаем толчеными грецкими орехами и убираем в холод на 2-3 часа. Рецепт второй: салат из овощей с клюквой. Чтобы приготовить это блюдо, нужен стакан воды, одна средняя морковь, небольшая репка и одна треть среднего корня сельдерея. Также можно добавить сахар по вкусу. Промытую клюкву нужно размять деревянной ложкой и засыпать сахаром. Далее добавляем тертую морковь, репу, сельдерей и перемешиваем. Рецепт третий: бутерброды с авокадо. Для приготовления нужен авокадо, черный хлеб и крупная соль. Спелый авокадо очищаем от кожуры и удаляем косточку. Мякоть плода измельчаем в миксере до однообразной массы. Далее намазываем на ломтики черного хлеба и посыпаем крупной солью. Во вторник 16 апреля и четверг 18 апреля разрешена тушеная и вареная пища. Однако в ее приготовлении нельзя использовать масло. Рецепт первый: постный суп с тимьяном. Для приготовления понадобится вода, тыква, зеленое яблоко, морковь, репчатый лук, два зубчика чеснока, тимьян, перец черный, соль. Воду нужно налить в кастрюлю и довести до кипения. Овощи и фрукты порезать и отправить в кипящую воду на 15—20 минут, посолить. Далее нужно положить мелко порезанный чеснок и семена тимьяна. Подержать на огне пару минут и снять. Также можно воспользоваться блендером. Рецепт второй: запеченные яблоки с медом, изюмом и кедровыми орешками. У яблок нужно вырезать серединку и положить туда мед и изюм, смешанный с орешками. По желанию яблоко полить соком лимона. Можно выпекать в духовке до готовности яблока. В субботу и воскресенье допускается горячая еда. Ее можно приготовить с небольшим количеством растительного масла. Рецепт первый: кекс с насыщенным шоколадным вкусом. Для приготовления понадобится мука, сахар, какао, шоколад, ванилин, соль, разрыхлитель, растительное масло. Чтобы приготовить кексы, нужно смазать форму растительным маслом, а духовку разогреть. Шоколад следует растопить на водяной бане, регулярно помешивая в это время. Муку нужно просеять в большую емкость, тщательно перемешать с сахаром, перемолотым в пудру, солью, какао, ванилином и солью. Шоколад и масло постепенно влить в смесь. Сначала размешать ложкой, а затем миксером. Далее нужно влить тесто в форму и выпекать кекс до готовности. Рецепт второй: постный суп с пшеном и грибами. Понадобится вода, пшено, шампиньоны, картошка, овощная заморозка, чеснок, растительное масло, куркума, зелень и соль. В кастрюлю с кипящей водой бросаем промытое пшено и варим минут 7-8, снимая пену. Нарезаем кубиками картошку, бросаем в кастрюлю с пшеном. Далее разогреваем в сковороде масло и обжариваем до готовности полпачки заморозки «Овощного рагу». Потом добавляем измельченный чеснок и куркуму, отдельно обжариваем грибы. В кастрюлю с готовым пшеном и картофелем кладем обжаренные овощи и грибы. Доводим до кипения, солим по вкусу, посыпаем зеленью.
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