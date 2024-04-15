ABC News: девять ракет Ирана попали по авиабазам Израиля

15 апреля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Пять ракет попали по военно-воздушной базе «Неватим» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Девять иранских ракет были выпущены по двум авиабазам Израиля, пробив систему ПВО страны. Об этом сообщили на телеканале ABC News. «По меньшей мере девять иранских ракет пробили израильское ПВО и попали по двум израильским авиабазам», — сообщил ABC News . Отмечается, что пять ракет достигли военно-воздушной базы «Неватим» в Израиле, вызвав повреждения транспортного самолета C-130, взлетно-посадочной полосы и складских помещений. Еще четыре ракеты ударили по авиабазе в районе пустыни Негев, однако данных о значительных разрушениях не поступало. Иран совершил атаку беспилотниками по Израилю 14 апреля. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что удар Ирана по Израилю крайне безуспешный, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Иран выпустил не более 300 ракет и беспилотников. Израиль скоро примет решение об ответе на ракетную атаку Ирана, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девять иранских ракет были выпущены по двум авиабазам Израиля, пробив систему ПВО страны. Об этом сообщили на телеканале ABC News. «По меньшей мере девять иранских ракет пробили израильское ПВО и попали по двум израильским авиабазам», — сообщил ABC News. Отмечается, что пять ракет достигли военно-воздушной базы «Неватим» в Израиле, вызвав повреждения транспортного самолета C-130, взлетно-посадочной полосы и складских помещений. Еще четыре ракеты ударили по авиабазе в районе пустыни Негев, однако данных о значительных разрушениях не поступало. Иран совершил атаку беспилотниками по Израилю 14 апреля. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что удар Ирана по Израилю крайне безуспешный, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Иран выпустил не более 300 ракет и беспилотников. Израиль скоро примет решение об ответе на ракетную атаку Ирана, передает телеканал 360.