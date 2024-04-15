Полиция проверила 40 мигрантов, двое из них будут выдворены из России
В Челябинске полицейские при поддержке Росгвардии провели массированную проверку мигрантов на мебельной фабрике. Об этом URA.RU 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Проверено 40 иностранных граждан. Девять из них доставлены в отдел полиции, в отношении двоих приняты решения об их принудительном выдворении за пределы РФ», — сообщил начальник Ленинского отдела по вопросам миграции подполковник Александр Долгих.
На шесть иностранцев составили административные протоколы. Массированный рейд провели на фабрике в Ленинском районе.
Массированный рейд провели в Ленинском районе
В ходе рейда в отдел полиции доставили девять человек
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