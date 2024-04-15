15 апреля 2024

На мебельной фабрике в Челябинске устроили облаву на мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Полиция проверила 40 мигрантов, двое из них будут выдворены из России Фото:

В Челябинске полицейские при поддержке Росгвардии провели массированную проверку мигрантов на мебельной фабрике. Об этом URA.RU 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Проверено 40 иностранных граждан. Девять из них доставлены в отдел полиции, в отношении двоих приняты решения об их принудительном выдворении за пределы РФ», — сообщил начальник Ленинского отдела по вопросам миграции подполковник Александр Долгих.

На шесть иностранцев составили административные протоколы. Массированный рейд провели на фабрике в Ленинском районе.

Массированный рейд провели в Ленинском районе
Массированный рейд провели в Ленинском районе
В ходе рейда в отдел полиции доставили девять человек
В ходе рейда в отдел полиции доставили девять человек

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В Челябинске полицейские при поддержке Росгвардии провели массированную проверку мигрантов на мебельной фабрике. Об этом URA.RU 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Проверено 40 иностранных граждан. Девять из них доставлены в отдел полиции, в отношении двоих приняты решения об их принудительном выдворении за пределы РФ», — сообщил начальник Ленинского отдела по вопросам миграции подполковник Александр Долгих. На шесть иностранцев составили административные протоколы. Массированный рейд провели на фабрике в Ленинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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