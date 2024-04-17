Пермский губернатор Махонин презентовал новую школу, оборудованную станками. Фото

18 апреля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

По данным Махонина, возведение школ ведется по нацпроекту «Образование» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства школы в селе Тюндюк Бардымского округа. Новый корпус, помимо учебных классов, оборудовали мастерскими со станками и швейными машинами. «Новый школьный корпус рассчитан на 220 учащихся. Помимо учебных классов, оборудовали несколько мастерских, просторный спортзал и стадион с тренажерами для всех жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Махонина, раньше дети из Тюндюковского и Ново-Ашапского поселений учились в морально устаревших деревянных корпусах. Столовая и спортзал находились в разных зданиях. Он отметил, что это уже вторая новая школа для Бардымского округа — в сентябре прошлого года построили корпус в селе Брюзли. Мальчики будут учиться работать на фрезерных станках telegram-канал Дмитрия Махонина Девочки на уроках труда смогут осваивать навыки шитья telegram-канал Дмитрия Махонина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства школы в селе Тюндюк Бардымского округа. Новый корпус, помимо учебных классов, оборудовали мастерскими со станками и швейными машинами. «Новый школьный корпус рассчитан на 220 учащихся. Помимо учебных классов, оборудовали несколько мастерских, просторный спортзал и стадион с тренажерами для всех жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Махонина, раньше дети из Тюндюковского и Ново-Ашапского поселений учились в морально устаревших деревянных корпусах. Столовая и спортзал находились в разных зданиях. Он отметил, что это уже вторая новая школа для Бардымского округа — в сентябре прошлого года построили корпус в селе Брюзли.