Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства школы в селе Тюндюк Бардымского округа. Новый корпус, помимо учебных классов, оборудовали мастерскими со станками и швейными машинами.
«Новый школьный корпус рассчитан на 220 учащихся. Помимо учебных классов, оборудовали несколько мастерских, просторный спортзал и стадион с тренажерами для всех жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале.
По словам Махонина, раньше дети из Тюндюковского и Ново-Ашапского поселений учились в морально устаревших деревянных корпусах. Столовая и спортзал находились в разных зданиях. Он отметил, что это уже вторая новая школа для Бардымского округа — в сентябре прошлого года построили корпус в селе Брюзли.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства школы в селе Тюндюк Бардымского округа. Новый корпус, помимо учебных классов, оборудовали мастерскими со станками и швейными машинами. «Новый школьный корпус рассчитан на 220 учащихся. Помимо учебных классов, оборудовали несколько мастерских, просторный спортзал и стадион с тренажерами для всех жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Махонина, раньше дети из Тюндюковского и Ново-Ашапского поселений учились в морально устаревших деревянных корпусах. Столовая и спортзал находились в разных зданиях. Он отметил, что это уже вторая новая школа для Бардымского округа — в сентябре прошлого года построили корпус в селе Брюзли.