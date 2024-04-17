17 апреля 2024

Пермский губернатор Махонин презентовал новую школу, оборудованную станками. Фото

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
По данным Махонина, возведение школ ведется по нацпроекту «Образование» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства школы в селе Тюндюк Бардымского округа. Новый корпус, помимо учебных классов, оборудовали мастерскими со станками и швейными машинами.

«Новый школьный корпус рассчитан на 220 учащихся. Помимо учебных классов, оборудовали несколько мастерских, просторный спортзал и стадион с тренажерами для всех жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале.

По словам Махонина, раньше дети из Тюндюковского и Ново-Ашапского поселений учились в морально устаревших деревянных корпусах. Столовая и спортзал находились в разных зданиях. Он отметил, что это уже вторая новая школа для Бардымского округа — в сентябре прошлого года построили корпус в селе Брюзли.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства школы в селе Тюндюк Бардымского округа. Новый корпус, помимо учебных классов, оборудовали мастерскими со станками и швейными машинами. «Новый школьный корпус рассчитан на 220 учащихся. Помимо учебных классов, оборудовали несколько мастерских, просторный спортзал и стадион с тренажерами для всех жителей», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Махонина, раньше дети из Тюндюковского и Ново-Ашапского поселений учились в морально устаревших деревянных корпусах. Столовая и спортзал находились в разных зданиях. Он отметил, что это уже вторая новая школа для Бардымского округа — в сентябре прошлого года построили корпус в селе Брюзли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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