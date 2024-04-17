Челябинцы застряли на отдыхе в ОАЭ

18 апреля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Туристы не могут выбраться из ОАЭ после дождей Фото: Сергей Леонов © URA.RU Туристы из Челябинской области не могут вернуться после отдыха в ОАЭ домой после ливневых дождей. Как URA.RU рассказали участники рынка, пребывание в стране затянулось на три лишних дня. «В Дубае наших туристов заселили в городской отель Дейры с 16 по 18 апреля. Предоставляются завтраки», — рассказала URA.RU турагент из Челябинска. Туроператор сделал все возможное, добавила собеседница, чтобы сделать туристам ожидание комфортным. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейсы компании Air Arabia на 18 апреля с прилетом в Кольцово Екатеринбурга из Шарджи отменили. Сняты также рейсы перевозчика FlyDubai по маршруту из Дубая. Нет и отправлений. В то же время готовится к вылету самолет компании «Аэрофлот» в Абу-Даби из Шереметьево Москвы. Идет регистрация на рейс того же перевозчика в Дубай. «Покупали пакетные туры на FlyDubai. По нашей практике, ситуация неоднозначная. Из плюсов — погода в ОАЭ в полной норме, и жизни, здоровью туристов ничего не угрожает. Однако отменены и перенесены почти все рейсы туда и обратно на авиакомпании Flydubai, о чем сама авиакомпания сообщала заранее», — рассказала URA.RU директор компании «Альба» Юлия Корепина. В то же время туроператоры не всегда готовы к ситуации. В сети пишут, что туристам предоставлены гостиницы эконом-уровня с завтраками в старой части Дубая, но не всем. Туристы «Альбы» с маленьким ребенком самостоятельно продлили ночь в отеле, сами же выкупили билеты на борту «Уральских авиалиний», чтобы 18 апреля попробовать добраться до Екатеринбурга. «На волне катаклизма туристы предпочитают все-таки лететь в ОАЭ на отдых. В противном случае возврата уплаченных средств от туроператоров не будет. В настоящее время всех туристов, застрявших в ОАЭ разместили в городских отелях с питанием. Повезло тем, кому купили билеты на „Уральские авиалинии“, и люди вернутся домой. Эта компания 18 апреля не отменила рейс в ОАЭ», — сообщила URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Собеседница отметила, что в ОАЭ летит примерно каждый десятый турист из региона. Направление является зимним, и к весне идет спад турпотока. Однако многие приобрели в стране недвижимость. На ОАЭ обрушились ливневые дожди и шторм. Катаклизм стал крупнейшим за последние 75 лет. Порядка двух тысяч россиян не могут покинуть страну, чтобы вернуться после отдыха домой. Многие не могут вылететь на курорты. С перебоями работают метро и другой транспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристы из Челябинской области не могут вернуться после отдыха в ОАЭ домой после ливневых дождей. Как URA.RU рассказали участники рынка, пребывание в стране затянулось на три лишних дня. «В Дубае наших туристов заселили в городской отель Дейры с 16 по 18 апреля. Предоставляются завтраки», — рассказала URA.RU турагент из Челябинска. Туроператор сделал все возможное, добавила собеседница, чтобы сделать туристам ожидание комфортным. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейсы компании Air Arabia на 18 апреля с прилетом в Кольцово Екатеринбурга из Шарджи отменили. Сняты также рейсы перевозчика FlyDubai по маршруту из Дубая. Нет и отправлений. В то же время готовится к вылету самолет компании «Аэрофлот» в Абу-Даби из Шереметьево Москвы. Идет регистрация на рейс того же перевозчика в Дубай. «Покупали пакетные туры на FlyDubai. По нашей практике, ситуация неоднозначная. Из плюсов — погода в ОАЭ в полной норме, и жизни, здоровью туристов ничего не угрожает. Однако отменены и перенесены почти все рейсы туда и обратно на авиакомпании Flydubai, о чем сама авиакомпания сообщала заранее», — рассказала URA.RU директор компании «Альба» Юлия Корепина. В то же время туроператоры не всегда готовы к ситуации. В сети пишут, что туристам предоставлены гостиницы эконом-уровня с завтраками в старой части Дубая, но не всем. Туристы «Альбы» с маленьким ребенком самостоятельно продлили ночь в отеле, сами же выкупили билеты на борту «Уральских авиалиний», чтобы 18 апреля попробовать добраться до Екатеринбурга. «На волне катаклизма туристы предпочитают все-таки лететь в ОАЭ на отдых. В противном случае возврата уплаченных средств от туроператоров не будет. В настоящее время всех туристов, застрявших в ОАЭ разместили в городских отелях с питанием. Повезло тем, кому купили билеты на „Уральские авиалинии“, и люди вернутся домой. Эта компания 18 апреля не отменила рейс в ОАЭ», — сообщила URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Собеседница отметила, что в ОАЭ летит примерно каждый десятый турист из региона. Направление является зимним, и к весне идет спад турпотока. Однако многие приобрели в стране недвижимость. На ОАЭ обрушились ливневые дожди и шторм. Катаклизм стал крупнейшим за последние 75 лет. Порядка двух тысяч россиян не могут покинуть страну, чтобы вернуться после отдыха домой. Многие не могут вылететь на курорты. С перебоями работают метро и другой транспорт.