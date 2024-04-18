Челябинским водителям сделали экстренное предупреждение из-за паводка в Кургане

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Дорога. Челябинск, трасса, большегруз, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, трафик, автотранспорт, дорога, супермаркет лента, лента
Ограничения движения могут продлить из-за ухудшения ситуации с паводком в Кургане Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Челябинских водителей большегрузов просят в ближайшие сутки отказаться от поездок по федеральной трассе в Курганскую область из-за угрозы паводка. Об этом заявили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«В связи с резким подтоплением 19 апреля 2024 года с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 будет введено ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Водителей фур просим отказаться от поездок», — сообщает telegram-канал ведомства.

Отмечается, что временное ограничение будет введено в Курганской области на участке автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км). Ограничения на трассе также введут на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км).

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Челябинских водителей большегрузов просят в ближайшие сутки отказаться от поездок по федеральной трассе в Курганскую область из-за угрозы паводка. Об этом заявили в пресс-службе УГИБДД по региону. «В связи с резким подтоплением 19 апреля 2024 года с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 будет введено ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Водителей фур просим отказаться от поездок», — сообщает telegram-канал ведомства. Отмечается, что временное ограничение будет введено в Курганской области на участке автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км). Ограничения на трассе также введут на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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