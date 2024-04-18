Челябинским водителям сделали экстренное предупреждение из-за паводка в Кургане

Челябинских водителей большегрузов просят в ближайшие сутки отказаться от поездок по федеральной трассе в Курганскую область из-за угрозы паводка. Об этом заявили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«В связи с резким подтоплением 19 апреля 2024 года с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 будет введено ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Водителей фур просим отказаться от поездок», — сообщает telegram-канал ведомства.
Отмечается, что временное ограничение будет введено в Курганской области на участке автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км). Ограничения на трассе также введут на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км).
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