18 апреля 2024

Свердловчанин уснул за рулем внедорожника и устроил ДТП, пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция проводит проверку
Госавтоинспекция проводит проверку Фото:

В Ревде (Свердловская область) утром 18 апреля 45-летний водитель Mitsubishi Outlander уснул за рулем и влетел на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot 407. В результате аварии пострадала 13-летняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель Mitsubishi уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Peugeot. Несовершеннолетнего пассажира автомобиля Peugeot бригадой СМП доставили в приемное отделение ГБУЗ СО „Ревдинская городская больница“ с травмами различной степени тяжести, с последующей госпитализацией», — следует из сообщения.

Водитель внедорожника пояснил, что заснул из-за суточного дежурства, с которого ехал домой. По факту ДТП проходит проверка.

Фото:

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В Ревде (Свердловская область) утром 18 апреля 45-летний водитель Mitsubishi Outlander уснул за рулем и влетел на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot 407. В результате аварии пострадала 13-летняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель Mitsubishi уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Peugeot. Несовершеннолетнего пассажира автомобиля Peugeot бригадой СМП доставили в приемное отделение ГБУЗ СО „Ревдинская городская больница“ с травмами различной степени тяжести, с последующей госпитализацией», — следует из сообщения. Водитель внедорожника пояснил, что заснул из-за суточного дежурства, с которого ехал домой. По факту ДТП проходит проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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