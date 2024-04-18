В Ревде (Свердловская область) утром 18 апреля 45-летний водитель Mitsubishi Outlander уснул за рулем и влетел на полосу встречного движения, где врезался в Peugeot 407. В результате аварии пострадала 13-летняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Водитель Mitsubishi уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Peugeot. Несовершеннолетнего пассажира автомобиля Peugeot бригадой СМП доставили в приемное отделение ГБУЗ СО „Ревдинская городская больница“ с травмами различной степени тяжести, с последующей госпитализацией», — следует из сообщения.
Водитель внедорожника пояснил, что заснул из-за суточного дежурства, с которого ехал домой. По факту ДТП проходит проверка.
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