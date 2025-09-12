Авария случилась возле поселка Шувакиш (архивное фото)
На 43-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 12 сентября две фуры устроили ДТП, полностью перекрыв движение. Теперь возле поселка Шувакиш собирается огромная пробка, рассказал очевидец.
«На ЕКАД в районе Шувакиша столкнулись две фуры. Сейчас там очень большая пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
