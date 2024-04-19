По поручению Рустама Суетина в офисе СНТ «Курчатовец» сменили замки Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Бывший следователь ОП «Тракторозаводский» Рустам Суетин, которого подозревают в мошенническом захвате власти СНТ «Курчатовец» в Челябинске, вместе со своими людьми вопреки обеспечительным мерам, наложенным судом, вторгся в офис правительства товарищества, который арендует местный бизнесмен. Прибывший на место корреспондент URA.RU наблюдал смену замков и составление протоколов в отношении Суетина.

«Люди Суетина около 11 часов утра приехали и вскрыли замок. Сработала тревожная сигнализация. На место прибыли сотрудники ЧОП „Городская когорта“, которым Суетин отказался открывать двери. Следуя служебной инструкции, они вызвали на место полицию. Прибыл участковый, которого Суетин, все же, впустил внутрь», — рассказала корреспонденту действующий председатель Альбина Попова.

На момент прибытия корреспондента дверь офиса была заперта. Люди Суетина не пропускали внутрь никого, кроме участкового. Но для журналиста сделали исключение, чтобы показать, что ничего противозаконного там не происходит. Суетин сидел в офисе. На вопросы он отвечать отказался, кратко пояснив, что проводится ревизия.

При составлении протокола Попова пояснила участковому, что подозревает Суетина в мошенническом захвате власти. Сейчас она переживает, что из офиса будут похищены бухгалтерская документация и имущество СНТ «Курчатовец». Люди Суетина, в свою очередь, говорили, что у них все законно. И заявляли, что именно Попова довела до происходящего.

Попова с другими членами правительства, ссылаясь на решение суда, просили участкового выгнать всех из помещения и опечатать его. Но он предложил дождаться смены замков, и только после этого вывести всех из офиса. После он хотел забрать ключи в отдел до дальнейшего разбирательства. Но ни первого, ни второго варианта развития событий не произошло: ключи оставили людям Суетина, а инициативная группа поехала писать заявление в областной главк.

Обеспечительные меры были наложены на Суетина по решению Курчатовского райсуда до завершения разбирательства по делу о признании протокола общего собрания, а также записи в ЕГРЮЛ недействительными. На сегодняшний день Суетин не имеет права осуществлять функции председателя товарищества, пользоваться его активами, как-либо участвовать в его деятельности.

Для решения ситуации на место прибыл участковый Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Суетин закрылся в офисе правления СНТ «Курчатовец» и не открывал никому дверь Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Никто из садоводов не участвовал в выборе Суетина новым председателем СНТ «Курчатовец» Фото: Павел Сидоров © URA.RU