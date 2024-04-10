Суд вмешался в борьбу за власть в челябинском элитном СНТ

Суд рассмотрит иск Альбины Поповой к Рустаму Суетину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Борьбу за власть в челябинском в СНТ «Курчатовец», считающемся элитным, должен будет разрешить Курчатовский райсуд Челябинска. Дело, в котором действующий председатель Альбина Попова, подозревающая бывшего силовика Вадима Суетина в захвате власти, появилось в базе суда.

«Иск (заявление, жалоба) принят к производству. Категория дела: Споры, связанные с земельными отношениями. Другие споры, связанные с землепользованием. Иные споры, возникающие по инициативе или с участием садоводов, СНТ. Истец: Попова Альбина Харассовна, ответчики: СНТ „Курчатовец“, Суетин Рустам Вадимович», — говорится в базе суда. Предварительное заседание по делу назначено на 25 апреля.

По словам Поповой, при решении вопроса о принятии иска, судья Юлия Веккер вынесла постановление о наложении запрета в отношении Суетина осуществлять функции председателя товарищества, ему заблокировали все счета. Сама же суть иска заключается в признании протокола общего собрания, а также запись в ЕГРЮЛ недействительными.

URA.RU связалось с Суетиным. Он от комментариев воздержался.

Суетина подозревают в захвате власти в СНТ и хищении членских взносов садоводов на сумму свыше 10 млн рублей. Действующий председатель считает, что он умышленно зарегистрировался на должность председателя СНТ, подделав протокол собрания садоводов. Участники товарищества подтвердили ей, что никакого собрания Суетин не проводил.

Между тем, в telegram-канале товарищества, предположительно от имени Суетина, опубликовали информацию о том, что «правлением рассматривается вопрос об обращении в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении Поповой уголовного дела за совершенные ею преступления, связанные с хищением денежных средств, принадлежащих садоводам. А распространяемые слухи о хищении действующим председателем СНТ „Курчатовец“ Суетиным денежных средств, принадлежащих садоводческому товариществу, не соответствуют действительности».

«Ваши денежные средства в виде членских взносов и иных начислений находятся в полной сохранности на расчетных счетах садоводческого товарищества, ни на какие организации и куда-либо еще, не перечислялись. Ваши денежные средства находятся под надежной защитой и будут направлены на нужды исключительно интересам СНТ „Курчатовец“ и его участникам», — говорится в сообщении.