18 апреля 2024

Путин назначил 11 судей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, судья, мантия
Срок полномочий судей составит шесть лет Фото:

Президент Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Перми Бухмакову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе. Судьей Пермского краевого суда назначена Мария Игнатова.

Судьями Индустриального, Ленинского и Свердловского райсудов Перми назначены Марина Мациевская, Светлана Стрелкова и Оксана Дзюбинская, в Краснокамском и Кунгурском городских судах — Дмитрий Богданов и Светлана Корташева. Также в указе говорится о назначении судей семнадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Прикамья: Светланы Коньшиной, Ольги Маркеевой, Гульшат Давлятшиной и Максима Разумовского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Перми Бухмакову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе. Судьей Пермского краевого суда назначена Мария Игнатова. Судьями Индустриального, Ленинского и Свердловского райсудов Перми назначены Марина Мациевская, Светлана Стрелкова и Оксана Дзюбинская, в Краснокамском и Кунгурском городских судах — Дмитрий Богданов и Светлана Корташева. Также в указе говорится о назначении судей семнадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Прикамья: Светланы Коньшиной, Ольги Маркеевой, Гульшат Давлятшиной и Максима Разумовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...