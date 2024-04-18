Путин назначил 11 судей в Пермском крае

Президент Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Перми Бухмакову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе. Судьей Пермского краевого суда назначена Мария Игнатова.
Судьями Индустриального, Ленинского и Свердловского райсудов Перми назначены Марина Мациевская, Светлана Стрелкова и Оксана Дзюбинская, в Краснокамском и Кунгурском городских судах — Дмитрий Богданов и Светлана Корташева. Также в указе говорится о назначении судей семнадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Прикамья: Светланы Коньшиной, Ольги Маркеевой, Гульшат Давлятшиной и Максима Разумовского.
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Президент Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Перми Бухмакову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе. Судьей Пермского краевого суда назначена Мария Игнатова. Судьями Индустриального, Ленинского и Свердловского райсудов Перми назначены Марина Мациевская, Светлана Стрелкова и Оксана Дзюбинская, в Краснокамском и Кунгурском городских судах — Дмитрий Богданов и Светлана Корташева. Также в указе говорится о назначении судей семнадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Прикамья: Светланы Коньшиной, Ольги Маркеевой, Гульшат Давлятшиной и Максима Разумовского.