Пермяк с удостоверением комиссии по трудовым спорам обналичил более 2 млн рублей

20 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Злоумышленник завладел финансовыми средствами, не имея на это права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники прокуратуры Свердловского района Перми обнаружили незаконные операции с использованием удостоверения комиссии по трудовым спорам. Всего преступнику удалось обналичить 2,2 млн рублей, указано на сайте краевого ведомства. «Установлено, что гражданину от имени ООО были выданы соответствующие документы на общую сумму взыскания в размере 2,2 млн рублей. В дальнейшем выяснилось, что трудовые отношения между мужчиной и организацией отсутствовали. Пермяк не был трудоустроен у работодателя, о наличии задолженности по заработной плате не был уведомлен», — написано на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил заявление о признании удостоверения недействительным. Со злоумышленника в доход государства будут взысканы незаконно полученные деньги в полном объеме. В конце прошлого года в краевой столице был оштрафован гражданин, который принес на работу поддельную медицинскую книжку. Фиктивный документ обнаружили сотрудники охраны, которые осуществляли допуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники прокуратуры Свердловского района Перми обнаружили незаконные операции с использованием удостоверения комиссии по трудовым спорам. Всего преступнику удалось обналичить 2,2 млн рублей, указано на сайте краевого ведомства. «Установлено, что гражданину от имени ООО были выданы соответствующие документы на общую сумму взыскания в размере 2,2 млн рублей. В дальнейшем выяснилось, что трудовые отношения между мужчиной и организацией отсутствовали. Пермяк не был трудоустроен у работодателя, о наличии задолженности по заработной плате не был уведомлен», — написано на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил заявление о признании удостоверения недействительным. Со злоумышленника в доход государства будут взысканы незаконно полученные деньги в полном объеме. В конце прошлого года в краевой столице был оштрафован гражданин, который принес на работу поддельную медицинскую книжку. Фиктивный документ обнаружили сотрудники охраны, которые осуществляли допуск.