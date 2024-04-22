22 апреля 2024

Свердловские силовики поймали бывших мигрантов и поставили на воинский учет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Рейды по выявлению мигрантов-нарушителей проходят во многих городах региона (архивное фото) Фото:

Представители нескольких силовых ведомств провели рейды в городе Березовский (Свердловская область) для выявления бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу.

«В период с 19 по 23 апреля были осуществлены выезды на рынки и в ряд организаций и торговых точек города Березовского. В ходе таких рейдов удалось выявить бывших трудовых мигрантов, не так давно получивших гражданство Российской Федерации, которые были доставлены в военный комиссариат Березовского для постановки на воинский учет и оформления соответствующих документов», — рассказали представители ведомства.

Также были выявлены шесть иностранцев, которые находятся на территории региона без разрешения. Их передали сотрудникам миграционной службы. Если найдутся основания для выдворения, нелегалов выпроводят за пределы РФ.

В рейдах в Березовском принимали участие представители различных структур: следственных комитетов (в том числе военного), полиции, комиссариата, сотрудники подразделения по борьбе с экстремизмом и участники движения «Русская община». Ранее сообщалось, что всего за 2024 год в Свердловской области на воинский учет поставили более 900 бывших мигрантов.

Рейды проходили четыре дня…
Рейды проходили четыре дня…
Фото:
… на рынках и различных торговыъ точках
… на рынках и различных торговыъ точках
Фото:
Некоторые бывшие мигранты, получив российский паспорт, не спешили пойти в военкомат,.
Некоторые бывшие мигранты, получив российский паспорт, не спешили пойти в военкомат,.
Фото:
…, но им помогли это сделать
…, но им помогли это сделать
Фото:

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Представители нескольких силовых ведомств провели рейды в городе Березовский (Свердловская область) для выявления бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. «В период с 19 по 23 апреля были осуществлены выезды на рынки и в ряд организаций и торговых точек города Березовского. В ходе таких рейдов удалось выявить бывших трудовых мигрантов, не так давно получивших гражданство Российской Федерации, которые были доставлены в военный комиссариат Березовского для постановки на воинский учет и оформления соответствующих документов», — рассказали представители ведомства. Также были выявлены шесть иностранцев, которые находятся на территории региона без разрешения. Их передали сотрудникам миграционной службы. Если найдутся основания для выдворения, нелегалов выпроводят за пределы РФ. В рейдах в Березовском принимали участие представители различных структур: следственных комитетов (в том числе военного), полиции, комиссариата, сотрудники подразделения по борьбе с экстремизмом и участники движения «Русская община». Ранее сообщалось, что всего за 2024 год в Свердловской области на воинский учет поставили более 900 бывших мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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