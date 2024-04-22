Свердловские силовики поймали бывших мигрантов и поставили на воинский учет. Фото

23 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Рейды по выявлению мигрантов-нарушителей проходят во многих городах региона (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Представители нескольких силовых ведомств провели рейды в городе Березовский (Свердловская область) для выявления бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. «В период с 19 по 23 апреля были осуществлены выезды на рынки и в ряд организаций и торговых точек города Березовского. В ходе таких рейдов удалось выявить бывших трудовых мигрантов, не так давно получивших гражданство Российской Федерации, которые были доставлены в военный комиссариат Березовского для постановки на воинский учет и оформления соответствующих документов», — рассказали представители ведомства. Также были выявлены шесть иностранцев, которые находятся на территории региона без разрешения. Их передали сотрудникам миграционной службы. Если найдутся основания для выдворения, нелегалов выпроводят за пределы РФ. В рейдах в Березовском принимали участие представители различных структур: следственных комитетов (в том числе военного), полиции, комиссариата, сотрудники подразделения по борьбе с экстремизмом и участники движения «Русская община». Ранее сообщалось, что всего за 2024 год в Свердловской области на воинский учет поставили более 900 бывших мигрантов. Рейды проходили четыре дня… Фото: предоставлено представителем пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО … на рынках и различных торговыъ точках Фото: предоставлено представителем пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО Некоторые бывшие мигранты, получив российский паспорт, не спешили пойти в военкомат,. Фото: предоставлено представителем пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО …, но им помогли это сделать Фото: предоставлено представителем пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители нескольких силовых ведомств провели рейды в городе Березовский (Свердловская область) для выявления бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. «В период с 19 по 23 апреля были осуществлены выезды на рынки и в ряд организаций и торговых точек города Березовского. В ходе таких рейдов удалось выявить бывших трудовых мигрантов, не так давно получивших гражданство Российской Федерации, которые были доставлены в военный комиссариат Березовского для постановки на воинский учет и оформления соответствующих документов», — рассказали представители ведомства. Также были выявлены шесть иностранцев, которые находятся на территории региона без разрешения. Их передали сотрудникам миграционной службы. Если найдутся основания для выдворения, нелегалов выпроводят за пределы РФ. В рейдах в Березовском принимали участие представители различных структур: следственных комитетов (в том числе военного), полиции, комиссариата, сотрудники подразделения по борьбе с экстремизмом и участники движения «Русская община». Ранее сообщалось, что всего за 2024 год в Свердловской области на воинский учет поставили более 900 бывших мигрантов.