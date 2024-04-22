22 апреля 2024

В Краснокамске погибла женщина, сбитая иномаркой на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются Фото:

В городе Краснокамск Пермского края автомобиль «Тойота Хайлюкс» сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности ДТП приводятся в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. По информации ведомства, за рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Пострадавшая от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

«ДТП произошло дорожно 23 апреля. Предварительно установлено, что около 11:05 часов по ул. Звездная двигался автомобиль „Тойота Хайлюкс“ водитель которого в районе дома №1 допустил наезд на женщину. Горожанка переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии женщина погибла в карете скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

Личность погибшей, а также все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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В городе Краснокамск Пермского края автомобиль «Тойота Хайлюкс» сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности ДТП приводятся в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. По информации ведомства, за рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Пострадавшая от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. «ДТП произошло дорожно 23 апреля. Предварительно установлено, что около 11:05 часов по ул. Звездная двигался автомобиль „Тойота Хайлюкс“ водитель которого в районе дома №1 допустил наезд на женщину. Горожанка переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии женщина погибла в карете скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края. Личность погибшей, а также все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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