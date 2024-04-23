Мишустин сообщил о росте ВВП в России

Рост ВВП в РФ ускорился до 7,7% с начала этого года. Премьер-министр Михаил Мишустин акцентировал свое внимание, на положительной динамике и соответствующих показателях федерального бюджета. Расширение производства и укрепление потребительской активности обсудили 23 апреля в правительстве.
«По итогам первого квартала доходы выросли более чем на 50% относительно уровня соответствующего периода прошлого года. Это открывает дополнительные возможности для реализации значимых для государства проектов. Разработанный базовый вариант прогноза предполагает, что в следующие три года рост ВВП составит порядка 2,3—2,4% в год. Это будет обеспечено увеличением внутреннего спроса», — рассказал Михаил Мишустин. Трансляция велась на канале «Россия 24». Сейчас рост ВВП в РФ ускорился до 7,7%, подчеркнул премьер.
Номинальный объем ВВП, по словам министра экономического развития Максима Решетникова оценивается более чем в 191 трлн рублей, что на 11,5 трлн рублей больше, чем ожидалось в сентябре прошлого года, отметил глава ведомства. Чиновник отметил, что с учетом текущей динамики рост ВВП в 2024 году увеличился на 2,8%.
«Основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Рост инвестиций на текущий год прогнозируем на уровне 2,3%. Оценку по сравнению с сентябрем мы не изменили, но база прошлого года оказалась выше. Напомню, что по итогам прошлого года у нас наблюдается рекордный рост инвестиций — на 9,8%», — отметил в своем докладе Максим Решетников.
Ранее задачи о росте ВВП и экономическом развитии страны обозначил президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение он дал в ходе обращении к Федеральному собранию 29 февраля.
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