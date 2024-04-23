Жители ХМАО подали полсотни заявлений в ЗАГС на 24 апреля

Жители Нижневартовска, Сургутского района и Сургута (ХМАО) подали почти полсотни заявлений на заключение брака в красивую дату — 24.04.2024. В Сургутском районе в день трех двоек и четверок поженятся три десятка пар, сообщила URA.RU начальник отдела ЗАГС районной администрации Юлия Фролова.
«В Сургутском районе на зеркальную дату 24.04.2024 подано 31 заявление на заключение брака. В отдел ЗАГС Сургутского района — 7; г. п. Барсово — 6; г. п. Белый Яр — 4; г. п. Лянтор — 6; с. п. Нижнесортымский — 3; с. п. Солнечный — 1; с. п. Угут — 2; г. п. Федоровский — 2», — рассказала Фролова.
В Нижневартовске на 24 апреля заявления подали 13 пар, а в Сургуте — три. Пик свадеб в городе пришелся на 20 апреля. В этот день брак зарегистрировали 60 пар сургутян.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет.
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