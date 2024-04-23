Путин поздравил жительницу ХМАО, которой исполнилось 100 лет

23 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Югорчанке передали персональное поздравление от Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения труженицу тыла из Березово Александру Климову. Югорчанке исполнилось 100 лет. «Сегодня исполнилось 100 лет Климовой Александре Михайловне труженику тыла Великой Отечественной войны. Глава городского поселения Березово Дмитрий Меньшиков пришел поздравить именинницу с знаменательной датой, а также передал персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится на официальной странице администрации Березовского района «ВКонтакте». Югорчанка с 16 лет начала работать на рыбоучастке в Игриме, где укладывала в бочки сосьвинскую селедку. Также она трудилась в детском доме, а также была воспитателем и заведующей детского сада. «Мы желаем Александре Михайловне крепкого здоровья, заботы, благополучия», — добавили в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения труженицу тыла из Березово Александру Климову. Югорчанке исполнилось 100 лет. «Сегодня исполнилось 100 лет Климовой Александре Михайловне труженику тыла Великой Отечественной войны. Глава городского поселения Березово Дмитрий Меньшиков пришел поздравить именинницу с знаменательной датой, а также передал персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится на официальной странице администрации Березовского района «ВКонтакте». Югорчанка с 16 лет начала работать на рыбоучастке в Игриме, где укладывала в бочки сосьвинскую селедку. Также она трудилась в детском доме, а также была воспитателем и заведующей детского сада. «Мы желаем Александре Михайловне крепкого здоровья, заботы, благополучия», — добавили в мэрии.