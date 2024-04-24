Полковник Баранец: место замминистра обороны пророчат человеку Хуснуллина

24 апреля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Тимура Иванова в должности замминистра обороны заменит человек, который в первую очередь очень глубоко погружен в строительство, вероятнее всего из окружения вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом в беседе с URA.RU сообщил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «В Министерстве обороны никогда не было недостатков от желающих подняться по служебной лестнице. Поскольку Тимур Иванов человек гражданский, то мы можем только предполагать, кого может предложить на эту должность указом президент России Владимир Путин или председатель правительства Михаил Мишустин. Это может быть человек совершенно со стороны, не принадлежащий никоим образом к Министерству обороны. Может быть заместитель Хуснуллина. В любом случае это будет человек, знающий технологии строительства», — сказал Виктор Баранец. Минобороны нужен будет человек, который в полной мере сможет заменить арестованного Иванова, подчеркнул обозреватель. «Он отвечал за строительный комплекс. Главная задача и 90% забот Тимура Иванова были связаны исключительно со строительством аэродромов, домов, училищ, госпиталей», — отметил собеседник агентства. Ранее Баранец рассказал, за какие объекты отвечал замминистра обороны. По его словам, Иванов даже спал на раскладушке, чтобы сдать их в срок. Вечером 23 апреля был задержан заместитель министра обороны РФ. Его подозревают во взятке. Иванова арестовали на два месяца. Свою вину он отрицает. ФСБ несколько лет собирала материалы до ареста замминистра.