24 апреля 2024

Екатеринбург завалило снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в конце апреля. Екатеринбург
Снежный покров в Екатеринбурге достиг четырех сантиметров Фото:

В Екатеринбурге 25 апреля прошел сильный снегопад. Утром высота снежного покрова составила четыре сантиметра, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Высота снежного покрова (в сантиметрах) утром 25 апреля по данным метеостанций Свердловской области: четыре сантиметра в Екатеринбурге», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что больше всего выпало снега в Кушве (16 сантиметров), Нижнем Тагиле (12 сантиметров) и Артемовском (10 сантиметров).

Из-за непогоды на свердловские трассы вывели экипажи ДПС, которых перевели на усиленный режим работы. Пулин отметил, что к вечеру 25 апреля снегопад в регионе закончится.

Снегопад в конце апреля. Екатеринбург
Фото:
Снегопад в конце апреля. Екатеринбург
Фото:
Снегопад в конце апреля. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге 25 апреля прошел сильный снегопад. Утром высота снежного покрова составила четыре сантиметра, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Высота снежного покрова (в сантиметрах) утром 25 апреля по данным метеостанций Свердловской области: четыре сантиметра в Екатеринбурге», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что больше всего выпало снега в Кушве (16 сантиметров), Нижнем Тагиле (12 сантиметров) и Артемовском (10 сантиметров). Из-за непогоды на свердловские трассы вывели экипажи ДПС, которых перевели на усиленный режим работы. Пулин отметил, что к вечеру 25 апреля снегопад в регионе закончится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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