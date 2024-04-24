В Екатеринбурге 25 апреля прошел сильный снегопад. Утром высота снежного покрова составила четыре сантиметра, рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Высота снежного покрова (в сантиметрах) утром 25 апреля по данным метеостанций Свердловской области: четыре сантиметра в Екатеринбурге», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что больше всего выпало снега в Кушве (16 сантиметров), Нижнем Тагиле (12 сантиметров) и Артемовском (10 сантиметров).
Из-за непогоды на свердловские трассы вывели экипажи ДПС, которых перевели на усиленный режим работы. Пулин отметил, что к вечеру 25 апреля снегопад в регионе закончится.
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