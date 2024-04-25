Глава челябинского миграционного отдела Земскова пыталась выйти из-под ареста

Галина Земскова не смогла оспорить домашний арест Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галина Земскова, обвиняемая в получении взяток от мигрантов, 25 апреля попыталась выйти из-под домашнего ареста. По словам источника URA.RU в судебной системе, ее попытка осталась безуспешной.

«Адвокаты, представляющие интересы Земсковой, не согласились с мерой пресечения в виде домашнего ареста и решили ее оспорить. Но суд апелляционной инстанции оставил все без изменений. Земскову оставили под арестом до 10 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным URA.RU, сторона защиты в своей апелляционной жалобе просил смягчить своей клиентке меру пресечения. По мнению юристов, Земсковой можно было бы избрать запрет определенных действий. Но суд, с учетом позиции прокурора, оставил жалобу без удовлетворения.

URA.RU связалось с пресс-службой облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Земскова была задержана в начале апреля. Ей предъявили обвинения по факту получения взяток от мигрантов. По версии следствия, за деньги она помогала им с оформлением документов для получения гражданства РФ.

Вместе с Земсковой по делу о коррупции в стенах миграционного отдела проходит ее подчиненный Артем Мызгин. Его, как и начальницу, после задержания отправили под домашний арест. Оба сотрудника отстранены от работы на время проведения проверки. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также были задержаны и предполагаемые взяткодатели — уроженцы ближнего зарубежья Сайфулло Юсупов и Разматжона Амиров.