Глава челябинского миграционного отдела Земскова пыталась выйти из-под ареста

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Суд по делу Александры Кутергиной. Тюмень, домашний арест, браслет фсин
Галина Земскова не смогла оспорить домашний арест Фото:

Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галина Земскова, обвиняемая в получении взяток от мигрантов, 25 апреля попыталась выйти из-под домашнего ареста. По словам источника URA.RU в судебной системе, ее попытка осталась безуспешной.

«Адвокаты, представляющие интересы Земсковой, не согласились с мерой пресечения в виде домашнего ареста и решили ее оспорить. Но суд апелляционной инстанции оставил все без изменений. Земскову оставили под арестом до 10 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным URA.RU, сторона защиты в своей апелляционной жалобе просил смягчить своей клиентке меру пресечения. По мнению юристов, Земсковой можно было бы избрать запрет определенных действий. Но суд, с учетом позиции прокурора, оставил жалобу без удовлетворения.

URA.RU связалось с пресс-службой облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Земскова была задержана в начале апреля. Ей предъявили обвинения по факту получения взяток от мигрантов. По версии следствия, за деньги она помогала им с оформлением документов для получения гражданства РФ.

Вместе с Земсковой по делу о коррупции в стенах миграционного отдела проходит ее подчиненный Артем Мызгин. Его, как и начальницу, после задержания отправили под домашний арест. Оба сотрудника отстранены от работы на время проведения проверки. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также были задержаны и предполагаемые взяткодатели — уроженцы ближнего зарубежья Сайфулло Юсупов и Разматжона Амиров.

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Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галина Земскова, обвиняемая в получении взяток от мигрантов, 25 апреля попыталась выйти из-под домашнего ареста. По словам источника URA.RU в судебной системе, ее попытка осталась безуспешной. «Адвокаты, представляющие интересы Земсковой, не согласились с мерой пресечения в виде домашнего ареста и решили ее оспорить. Но суд апелляционной инстанции оставил все без изменений. Земскову оставили под арестом до 10 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, сторона защиты в своей апелляционной жалобе просил смягчить своей клиентке меру пресечения. По мнению юристов, Земсковой можно было бы избрать запрет определенных действий. Но суд, с учетом позиции прокурора, оставил жалобу без удовлетворения. URA.RU связалось с пресс-службой облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Земскова была задержана в начале апреля. Ей предъявили обвинения по факту получения взяток от мигрантов. По версии следствия, за деньги она помогала им с оформлением документов для получения гражданства РФ. Вместе с Земсковой по делу о коррупции в стенах миграционного отдела проходит ее подчиненный Артем Мызгин. Его, как и начальницу, после задержания отправили под домашний арест. Оба сотрудника отстранены от работы на время проведения проверки. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также были задержаны и предполагаемые взяткодатели — уроженцы ближнего зарубежья Сайфулло Юсупов и Разматжона Амиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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