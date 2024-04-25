Путин: в России знают о трудностях и то, где они возникают

25 апреля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Путин выступил на съезде РСПП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что в стране видят трудности, а также отдают себе отчет в том, где они возникают. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде РСПП. «Мы видим все трудности, с которыми экономике в целом, и всем приходится сталкиваться. Конечно, мы еще поговорим об этом <…> Результаты есть, несмотря ни на какие сложности», — подчеркнул глава государства. По его словам, в стране отдают себе отчет и знают, где возникают наибольшие сложности. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране видят трудности, а также отдают себе отчет в том, где они возникают. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде РСПП. «Мы видим все трудности, с которыми экономике в целом, и всем приходится сталкиваться. Конечно, мы еще поговорим об этом <…> Результаты есть, несмотря ни на какие сложности», — подчеркнул глава государства. По его словам, в стране отдают себе отчет и знают, где возникают наибольшие сложности. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».