Путин: в России знают о трудностях и то, где они возникают

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин выступил на съезде РСПП Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране видят трудности, а также отдают себе отчет в том, где они возникают. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде РСПП.

«Мы видим все трудности, с которыми экономике в целом, и всем приходится сталкиваться. Конечно, мы еще поговорим об этом <…> Результаты есть, несмотря ни на какие сложности», — подчеркнул глава государства. По его словам, в стране отдают себе отчет и знают, где возникают наибольшие сложности. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране видят трудности, а также отдают себе отчет в том, где они возникают. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде РСПП. «Мы видим все трудности, с которыми экономике в целом, и всем приходится сталкиваться. Конечно, мы еще поговорим об этом <…> Результаты есть, несмотря ни на какие сложности», — подчеркнул глава государства. По его словам, в стране отдают себе отчет и знают, где возникают наибольшие сложности. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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