Вице-спикер думы заявил о перегрузке школ в Академическом на примере внучки

25 апреля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Вторая смена в школе Екатеринбурга заканчивается в восемь вечера Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга школы перегружены из-за работы в две смены. Об этом сообщил первый зампред гордумы Михаил Матвеев, считающийся одним из основных лоббистов компании-застройщика района. «Школа может давать дополнительное образование, но учитывая сегодня такую загруженность: как минимум две смены, а то и две с половиной. <…> у меня внучка учится в девятнадцатой школе в Академическом. Им иногда приходит СМС: „Сегодня занятия начинаются в пол четвертого“. Или в четыре и до восьми вечера», — рассказал Матвеев во время выездного заседания рабочей группы при думе, передает корреспондент URA.RU. По его словам, школы могли бы открыть на своей базе кружки и секции для занятия детей, но не могут это сделать из-за большой нагрузки по основной деятельности. Он отметил, что поэтому городские власти развивают систему учреждений, которые занимаются дополнительным образованием. Ранее начальник городского департамента образования Константин Шевченко замечал, что в Академическом не хватает учителей начальных классов. Педагоги вынуждены брать одновременно два классных руководства, чтобы достойно зарабатывать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга школы перегружены из-за работы в две смены. Об этом сообщил первый зампред гордумы Михаил Матвеев, считающийся одним из основных лоббистов компании-застройщика района. «Школа может давать дополнительное образование, но учитывая сегодня такую загруженность: как минимум две смены, а то и две с половиной. <…> у меня внучка учится в девятнадцатой школе в Академическом. Им иногда приходит СМС: „Сегодня занятия начинаются в пол четвертого“. Или в четыре и до восьми вечера», — рассказал Матвеев во время выездного заседания рабочей группы при думе, передает корреспондент URA.RU. По его словам, школы могли бы открыть на своей базе кружки и секции для занятия детей, но не могут это сделать из-за большой нагрузки по основной деятельности. Он отметил, что поэтому городские власти развивают систему учреждений, которые занимаются дополнительным образованием. Ранее начальник городского департамента образования Константин Шевченко замечал, что в Академическом не хватает учителей начальных классов. Педагоги вынуждены брать одновременно два классных руководства, чтобы достойно зарабатывать.