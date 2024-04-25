Вице-спикер думы заявил о перегрузке школ в Академическом на примере внучки

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург
Вторая смена в школе Екатеринбурга заканчивается в восемь вечера Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга школы перегружены из-за работы в две смены. Об этом сообщил первый зампред гордумы Михаил Матвеев, считающийся одним из основных лоббистов компании-застройщика района.

«Школа может давать дополнительное образование, но учитывая сегодня такую загруженность: как минимум две смены, а то и две с половиной. <…> у меня внучка учится в девятнадцатой школе в Академическом. Им иногда приходит СМС: „Сегодня занятия начинаются в пол четвертого“. Или в четыре и до восьми вечера», — рассказал Матвеев во время выездного заседания рабочей группы при думе, передает корреспондент URA.RU.

По его словам, школы могли бы открыть на своей базе кружки и секции для занятия детей, но не могут это сделать из-за большой нагрузки по основной деятельности. Он отметил, что поэтому городские власти развивают систему учреждений, которые занимаются дополнительным образованием.

Ранее начальник городского департамента образования Константин Шевченко замечал, что в Академическом не хватает учителей начальных классов. Педагоги вынуждены брать одновременно два классных руководства, чтобы достойно зарабатывать.

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В Академическом районе Екатеринбурга школы перегружены из-за работы в две смены. Об этом сообщил первый зампред гордумы Михаил Матвеев, считающийся одним из основных лоббистов компании-застройщика района. «Школа может давать дополнительное образование, но учитывая сегодня такую загруженность: как минимум две смены, а то и две с половиной. <…> у меня внучка учится в девятнадцатой школе в Академическом. Им иногда приходит СМС: „Сегодня занятия начинаются в пол четвертого“. Или в четыре и до восьми вечера», — рассказал Матвеев во время выездного заседания рабочей группы при думе, передает корреспондент URA.RU. По его словам, школы могли бы открыть на своей базе кружки и секции для занятия детей, но не могут это сделать из-за большой нагрузки по основной деятельности. Он отметил, что поэтому городские власти развивают систему учреждений, которые занимаются дополнительным образованием. Ранее начальник городского департамента образования Константин Шевченко замечал, что в Академическом не хватает учителей начальных классов. Педагоги вынуждены брать одновременно два классных руководства, чтобы достойно зарабатывать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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