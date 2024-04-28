Происшествия Пожары В Пермском крае многодетная мать спасла из горящего дома мужа и пятерых детей 29 апреля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 + Пламя объяло дом и надворные постройки жителей частного дома в селе Бачурино Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница села Бачурино Пермского края спасла от огня свою семью. Пожар в частном домовладении произошел в ночь на 29 апреля, сообщается ГУ МЧС края в своем оперчате в Telegram. Благодаря тому, что женщина вовремя разбудила детей и мужа, никто из них не пострадал. «Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04:33 часа. Спасены шесть человек, в том числе пятеро детей. Дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух, до прибытия первых подразделений», — говорится в сообщении ведомства. Борьбу с огнем вели 14 человек личного состава и четыре единицы техники. площадь возгорания составила 81 квадратный метр. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в сарае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница села Бачурино Пермского края спасла от огня свою семью. Пожар в частном домовладении произошел в ночь на 29 апреля, сообщается ГУ МЧС края в своем оперчате в Telegram. Благодаря тому, что женщина вовремя разбудила детей и мужа, никто из них не пострадал. «Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04:33 часа. Спасены шесть человек, в том числе пятеро детей. Дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух, до прибытия первых подразделений», — говорится в сообщении ведомства. Борьбу с огнем вели 14 человек личного состава и четыре единицы техники. площадь возгорания составила 81 квадратный метр. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в сарае. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям