В Пермском крае многодетная мать спасла из горящего дома мужа и пятерых детей

Жительница села Бачурино Пермского края спасла от огня свою семью. Пожар в частном домовладении произошел в ночь на 29 апреля, сообщается ГУ МЧС края в своем оперчате в Telegram. Благодаря тому, что женщина вовремя разбудила детей и мужа, никто из них не пострадал.
«Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04:33 часа. Спасены шесть человек, в том числе пятеро детей. Дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух, до прибытия первых подразделений», — говорится в сообщении ведомства.
Борьбу с огнем вели 14 человек личного состава и четыре единицы техники. площадь возгорания составила
81 квадратный метр. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в сарае.
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Жительница села Бачурино Пермского края спасла от огня свою семью. Пожар в частном домовладении произошел в ночь на 29 апреля, сообщается ГУ МЧС края в своем оперчате в Telegram. Благодаря тому, что женщина вовремя разбудила детей и мужа, никто из них не пострадал. «Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04:33 часа. Спасены шесть человек, в том числе пятеро детей. Дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух, до прибытия первых подразделений», — говорится в сообщении ведомства. Борьбу с огнем вели 14 человек личного состава и четыре единицы техники. площадь возгорания составила 81 квадратный метр. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в сарае.