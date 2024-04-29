Умерла актриса театра и кино Зоя Зелинская

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Умерла пани Тереза из «Кабачка 13 стульев» Фото:

Умерла актриса Зоя Зелинская, сыгравшая пани Терезу в «Кабачке „13 стульев“». Об этом стало известно от представителей московского Театра сатиры.

«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Зоя Николаевна служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Играла в спектаклях „Грустно, но смешно“, „Как пришить старушку“, „Клоп“ и других. Много работала в кино», — написано на сайте театра. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Зоя Зелинская работала в театре с 1954 года — 70 лет. За свою карьеру она была признана заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой РСФСР, награждена Орденами Дружбы, Почета, медалью «Ветеран труда».

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Умерла актриса Зоя Зелинская, сыгравшая пани Терезу в «Кабачке „13 стульев“». Об этом стало известно от представителей московского Театра сатиры. «Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Зоя Николаевна служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Играла в спектаклях „Грустно, но смешно“, „Как пришить старушку“, „Клоп“ и других. Много работала в кино», — написано на сайте театра. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже. Зоя Зелинская работала в театре с 1954 года — 70 лет. За свою карьеру она была признана заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой РСФСР, награждена Орденами Дружбы, Почета, медалью «Ветеран труда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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