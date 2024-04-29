Умерла актриса театра и кино Зоя Зелинская

Умерла пани Тереза из «Кабачка 13 стульев»Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Умерла актриса Зоя Зелинская, сыгравшая пани Терезу в «Кабачке „13 стульев“». Об этом стало известно от представителей московского Театра сатиры.
«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Зоя Николаевна служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Играла в спектаклях „Грустно, но смешно“, „Как пришить старушку“, „Клоп“ и других. Много работала в кино», — написано на сайте театра. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже.
Зоя Зелинская работала в театре с 1954 года — 70 лет. За свою карьеру она была признана заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой РСФСР, награждена Орденами Дружбы, Почета, медалью «Ветеран труда».
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Умерла актриса Зоя Зелинская, сыгравшая пани Терезу в «Кабачке „13 стульев“». Об этом стало известно от представителей московского Театра сатиры. «Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Зоя Николаевна служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Играла в спектаклях „Грустно, но смешно“, „Как пришить старушку“, „Клоп“ и других. Много работала в кино», — написано на сайте театра. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже. Зоя Зелинская работала в театре с 1954 года — 70 лет. За свою карьеру она была признана заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой РСФСР, награждена Орденами Дружбы, Почета, медалью «Ветеран труда».