Состояние Маска рекордно выросло после сотрудничества с китайской компанией

Bloomberg: состояние Маска выросло на 37 млрд долларов из-за работы с Baidu

30 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Состояние Илона Маска увеличилось на 18,5 млрд долларов Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Состояние американского миллиардера Илона Маска за последние пять дней выросло на 37,3 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Этот рост был обусловлен увеличением стоимости акций Tesla после сообщений о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu. «Акции Tesla Inc. выросли больше всего за три с лишним года в понедельник после сообщений о том, что компания получила принципиальное одобрение от китайских чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Маск получил разрешение от Китая на внедрение системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Только 29 апреля состояние Маска увеличилось на 18,5 млрд долларов, достигнув 201,5 млрд долларов по рейтингу Bloomberg. В этот же день акции Tesla поднялись на 17,76%. 28 апреля Илон Маск посетил Китай, передает телеканал 360 . Там он встретился с премьером Госсовета Ли Цяньом. По данным Bloomberg, бизнесмен договорился о сотрудничестве с Baidu для разработки картографических и навигационных систем в рамках программы автономного вождения FSD. Этот шаг произошел в условиях увеличивающейся популярности систем автономного вождения и помощи водителю на китайском рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние американского миллиардера Илона Маска за последние пять дней выросло на 37,3 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Этот рост был обусловлен увеличением стоимости акций Tesla после сообщений о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu. «Акции Tesla Inc. выросли больше всего за три с лишним года в понедельник после сообщений о том, что компания получила принципиальное одобрение от китайских чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Маск получил разрешение от Китая на внедрение системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Только 29 апреля состояние Маска увеличилось на 18,5 млрд долларов, достигнув 201,5 млрд долларов по рейтингу Bloomberg. В этот же день акции Tesla поднялись на 17,76%. 28 апреля Илон Маск посетил Китай, передает телеканал 360. Там он встретился с премьером Госсовета Ли Цяньом. По данным Bloomberg, бизнесмен договорился о сотрудничестве с Baidu для разработки картографических и навигационных систем в рамках программы автономного вождения FSD. Этот шаг произошел в условиях увеличивающейся популярности систем автономного вождения и помощи водителю на китайском рынке.