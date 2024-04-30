Состояние Маска рекордно выросло после сотрудничества с китайской компанией

Bloomberg: состояние Маска выросло на 37 млрд долларов из-за работы с Baidu
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Состояние Илона Маска увеличилось на 18,5 млрд долларов Фото:

Состояние американского миллиардера Илона Маска за последние пять дней выросло на 37,3 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Этот рост был обусловлен увеличением стоимости акций Tesla после сообщений о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu.

«Акции Tesla Inc. выросли больше всего за три с лишним года в понедельник после сообщений о том, что компания получила принципиальное одобрение от китайских чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Маск получил разрешение от Китая на внедрение системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Только 29 апреля состояние Маска увеличилось на 18,5 млрд долларов, достигнув 201,5 млрд долларов по рейтингу Bloomberg. В этот же день акции Tesla поднялись на 17,76%.

28 апреля Илон Маск посетил Китай, передает телеканал 360. Там он встретился с премьером Госсовета Ли Цяньом. По данным Bloomberg, бизнесмен договорился о сотрудничестве с Baidu для разработки картографических и навигационных систем в рамках программы автономного вождения FSD. Этот шаг произошел в условиях увеличивающейся популярности систем автономного вождения и помощи водителю на китайском рынке.

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Состояние американского миллиардера Илона Маска за последние пять дней выросло на 37,3 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Этот рост был обусловлен увеличением стоимости акций Tesla после сообщений о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu. «Акции Tesla Inc. выросли больше всего за три с лишним года в понедельник после сообщений о том, что компания получила принципиальное одобрение от китайских чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Маск получил разрешение от Китая на внедрение системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Только 29 апреля состояние Маска увеличилось на 18,5 млрд долларов, достигнув 201,5 млрд долларов по рейтингу Bloomberg. В этот же день акции Tesla поднялись на 17,76%. 28 апреля Илон Маск посетил Китай, передает телеканал 360. Там он встретился с премьером Госсовета Ли Цяньом. По данным Bloomberg, бизнесмен договорился о сотрудничестве с Baidu для разработки картографических и навигационных систем в рамках программы автономного вождения FSD. Этот шаг произошел в условиях увеличивающейся популярности систем автономного вождения и помощи водителю на китайском рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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