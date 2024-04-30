Пропавший в Челябинске 12-летний мальчик найден живым

01 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

12-летний мальчик ушел из дома 29 апреля, найден живым Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пропавший в Челябинске из дома на улице Воровского 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». «Найден. Жив», — говорится на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». О том, где находился мальчик, не сообщается. Мальчик ушел из дома 29 апреля. Волонтеры распространили объявление о поисках, указав приметы подростка. Объявление о поисках было открыто более двух дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в Челябинске из дома на улице Воровского 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». «Найден. Жив», — говорится на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». О том, где находился мальчик, не сообщается. Мальчик ушел из дома 29 апреля. Волонтеры распространили объявление о поисках, указав приметы подростка. Объявление о поисках было открыто более двух дней.