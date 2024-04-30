30 апреля 2024

Пропавший в Челябинске 12-летний мальчик найден живым

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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
12-летний мальчик ушел из дома 29 апреля, найден живым Фото:

Пропавший в Челябинске из дома на улице Воровского 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

«Найден. Жив», — говорится на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». О том, где находился мальчик, не сообщается.

Мальчик ушел из дома 29 апреля. Волонтеры распространили объявление о поисках, указав приметы подростка. Объявление о поисках было открыто более двух дней.

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Пропавший в Челябинске из дома на улице Воровского 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». «Найден. Жив», — говорится на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». О том, где находился мальчик, не сообщается. Мальчик ушел из дома 29 апреля. Волонтеры распространили объявление о поисках, указав приметы подростка. Объявление о поисках было открыто более двух дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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