В Челябинске пропал 12-летний мальчик. Фото

30 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел из дома в черных куртке, штанах и кроссовках (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с улицы Воровского пропал 12-летний мальчик. Об этом 30 апреля сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас». «Пропал 12-летний ребенок Эрик Туматаев. Мальчик ушел с улицы Воровского, 57, 29 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в паблике отряда в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в черную куртку с желтыми элементами, черные спортивные штаны и кроссовки. В числе примет рост 153 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза. Последний раз мальчика видели на улице Воровского, 57 паблик «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск», vk.com фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с улицы Воровского пропал 12-летний мальчик. Об этом 30 апреля сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас». «Пропал 12-летний ребенок Эрик Туматаев. Мальчик ушел с улицы Воровского, 57, 29 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в паблике отряда в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в черную куртку с желтыми элементами, черные спортивные штаны и кроссовки. В числе примет рост 153 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза.