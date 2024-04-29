29 апреля 2024

В Челябинске пропал 12-летний мальчик. Фото

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Мальчик ушел из дома в черных куртке, штанах и кроссовках (архивное фото) Фото:

В Челябинске с улицы Воровского пропал 12-летний мальчик. Об этом 30 апреля сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».

«Пропал 12-летний ребенок Эрик Туматаев. Мальчик ушел с улицы Воровского, 57, 29 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в паблике отряда в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был одет в черную куртку с желтыми элементами, черные спортивные штаны и кроссовки. В числе примет рост 153 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза.

Последний раз мальчика видели на улице Воровского, 57
Последний раз мальчика видели на улице Воровского, 57

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В Челябинске с улицы Воровского пропал 12-летний мальчик. Об этом 30 апреля сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас». «Пропал 12-летний ребенок Эрик Туматаев. Мальчик ушел с улицы Воровского, 57, 29 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в паблике отряда в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в черную куртку с желтыми элементами, черные спортивные штаны и кроссовки. В числе примет рост 153 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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