Мальчик ушел из дома в черных куртке, штанах и кроссовках (архивное фото)
В Челябинске с улицы Воровского пропал 12-летний мальчик. Об этом 30 апреля сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».
«Пропал 12-летний ребенок Эрик Туматаев. Мальчик ушел с улицы Воровского, 57, 29 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в паблике отряда в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок был одет в черную куртку с желтыми элементами, черные спортивные штаны и кроссовки. В числе примет рост 153 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза.
Последний раз мальчика видели на улице Воровского, 57
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