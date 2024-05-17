В МИД ответили, чьей победы на выборах в США ждет Россия

Для России не важно, кто станет следующим президентом США, так как нет надежд на улучшение отношений между странами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«По большому счету для нас не имеет значения, кто будет следующим президентом США, во многом потому, что перспектив изменения общей ситуации к лучшему, с учетом фундаментально антироссийского консенсуса американских элит, не видно», — заявил Рябков. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Президентские выборы в США запланированы на осень этого года. Основными кандидатами на пост главы государства являются бизнесмен Дональд Трамп (республиканцы) и нынешний лидер Джо Байден (демократы).
По словам Трампа страна не переживет еще один срок правления текущего президента. Перед своими сторонниками в городе Уайлдвуд штат Нью-Джерси бизнесмен заявил, что политика Байдена может привести страну к большим проблемам.
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