Пасечник увидел общее в теракте в «Крокусе» и пожаре в Одессе

02 мая 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник заявил, что только смена руководства Украины способна остановить трагические события Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и провокаторы в Одессе в 2014 году придерживались одного подхода: после атаки на мирных жителей поджечь здание. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «В организации теракта в „Крокусе“ и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По его словам, положить конец этому может только ликвидация нынешнего украинского режима. В этот день 10 лет назад в Доме профсоюзов в Одессе произошел пожар. Он связан с протестами после Евромайдана. События 2 мая 2014 года стали точка невозврата для жителей Донбасса. Подробности — в материале URA.RU. Здание горело и во время теракта в Подмосковье. За несколько часов пожара кровля «Крокус Сити Холла» обрушилась. Многие оказались под завалами. Тогда погибли 145 человек, более 500 пострадали. Для разбора завалов был привлечен даже 100-тонный кран, передает VSE42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и провокаторы в Одессе в 2014 году придерживались одного подхода: после атаки на мирных жителей поджечь здание. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «В организации теракта в „Крокусе“ и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По его словам, положить конец этому может только ликвидация нынешнего украинского режима. В этот день 10 лет назад в Доме профсоюзов в Одессе произошел пожар. Он связан с протестами после Евромайдана. События 2 мая 2014 года стали точка невозврата для жителей Донбасса. Подробности — в материале URA.RU. Здание горело и во время теракта в Подмосковье. За несколько часов пожара кровля «Крокус Сити Холла» обрушилась. Многие оказались под завалами. Тогда погибли 145 человек, более 500 пострадали. Для разбора завалов был привлечен даже 100-тонный кран, передает VSE42.RU.