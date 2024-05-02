Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и провокаторы в Одессе в 2014 году придерживались одного подхода: после атаки на мирных жителей поджечь здание. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В организации теракта в „Крокусе“ и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По его словам, положить конец этому может только ликвидация нынешнего украинского режима.
В этот день 10 лет назад в Доме профсоюзов в Одессе произошел пожар. Он связан с протестами после Евромайдана. События 2 мая 2014 года стали точка невозврата для жителей Донбасса. Подробности — в материале URA.RU.
Здание горело и во время теракта в Подмосковье. За несколько часов пожара кровля «Крокус Сити Холла» обрушилась. Многие оказались под завалами. Тогда погибли 145 человек, более 500 пострадали. Для разбора завалов был привлечен даже 100-тонный кран, передает VSE42.RU.
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