Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками

02 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Модель Шейк снялась обнаженная для рекламы американского бренда Фото: социальные сети Ирины Шейк Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области опубликовала снимки, сделанные для рекламы американского бренда. Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Time to Kiki. Kiki boot collaboration to celebrate 40 years of marc», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Время Kiki. Совместная работа с Kiki Boot в честь празднования 40-летия бренда Marc Jacobs». На фотографиях Шейк представлена в полный рост. Модель одета в нижнее белье и обута в кислотно-зеленые ботинки с высоким массивным каблуком. На одном из кадров Ирина Шейк оголила свой копчик.

