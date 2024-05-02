Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области опубликовала снимки, сделанные для рекламы американского бренда. Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Time to Kiki. Kiki boot collaboration to celebrate 40 years of marc», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Время Kiki. Совместная работа с Kiki Boot в честь празднования 40-летия бренда Marc Jacobs».
На фотографиях Шейк представлена в полный рост. Модель одета в нижнее белье и обута в кислотно-зеленые ботинки с высоким массивным каблуком. На одном из кадров Ирина Шейк оголила свой копчик.
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