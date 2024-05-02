Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенными снимками

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Шейк Ирина, шейк ирина
Модель Шейк снялась обнаженная для рекламы американского бренда Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области опубликовала снимки, сделанные для рекламы американского бренда. Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Time to Kiki. Kiki boot collaboration to celebrate 40 years of marc», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Время Kiki. Совместная работа с Kiki Boot в честь празднования 40-летия бренда Marc Jacobs».

На фотографиях Шейк представлена в полный рост. Модель одета в нижнее белье и обута в кислотно-зеленые ботинки с высоким массивным каблуком. На одном из кадров Ирина Шейк оголила свой копчик.

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области опубликовала снимки, сделанные для рекламы американского бренда. Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Time to Kiki. Kiki boot collaboration to celebrate 40 years of marc», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Время Kiki. Совместная работа с Kiki Boot в честь празднования 40-летия бренда Marc Jacobs». На фотографиях Шейк представлена в полный рост. Модель одета в нижнее белье и обута в кислотно-зеленые ботинки с высоким массивным каблуком. На одном из кадров Ирина Шейк оголила свой копчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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