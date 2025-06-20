В прокуратуре рассказали, как челябинский школьник попал под косилку трактора

Прокурор контролирует расследование дела о травмировании челябинца под косилкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик угодил под роторную пилу
Мальчик угодил под роторную пилу Фото:

Школьник из села Бакшан Кирилл Ш. попал под косилку трактора, когда прятался в траве. Как уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, водитель не заметил его.

«17 июня около 16:00 у дома №50 по улице Южная в деревне Бакшан водитель трактора с роторной пилой, выполняя работы по скосу травы на обочинах дороги, по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью 8-летнему мальчику, находящемуся в траве», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас проводятся надзорные мероприятия. По их результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

«По этому факту следователь СО ОМВД России по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Ход и результаты предварительного расследования постановлены на контроль», — добавили в пресс-службе.

Попав под косилку, мальчик получил серьезные травмы. Его экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас он находится под наблюдением.

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Школьник из села Бакшан Кирилл Ш. попал под косилку трактора, когда прятался в траве. Как уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, водитель не заметил его. «17 июня около 16:00 у дома №50 по улице Южная в деревне Бакшан водитель трактора с роторной пилой, выполняя работы по скосу травы на обочинах дороги, по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью 8-летнему мальчику, находящемуся в траве», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас проводятся надзорные мероприятия. По их результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. «По этому факту следователь СО ОМВД России по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Ход и результаты предварительного расследования постановлены на контроль», — добавили в пресс-службе. Попав под косилку, мальчик получил серьезные травмы. Его экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас он находится под наблюдением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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