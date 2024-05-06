В Челябинске в ночь на 7 мая из горящей многоэтажки по улице Косарева по маршевым лестницам эвакуировались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В ночное время сотрудники МЧС России тушили пожар на балконе восьмого этажа девятиэтажки коридорного типа по улице Косарева. По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Пожарным пришлось вскрыть железную дверь в общий карман на восьмом этаже. Пожар вспыхнул на общем балконе, который был захламлен старыми вещами. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.
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