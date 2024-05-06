06 мая 2024

В Челябинске ночью 12 человек спаслись из горящей многоэтажки. Фото

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
Пострадавших в результате ЧП нет (архивное фото) Фото:

В Челябинске в ночь на 7 мая из горящей многоэтажки по улице Косарева по маршевым лестницам эвакуировались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В ночное время сотрудники МЧС России тушили пожар на балконе восьмого этажа девятиэтажки коридорного типа по улице Косарева. По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Пожарным пришлось вскрыть железную дверь в общий карман на восьмом этаже. Пожар вспыхнул на общем балконе, который был захламлен старыми вещами. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.

В доме загорелись вещи на общем балконе
В доме загорелись вещи на общем балконе
По маршевым лестницам эвакуировались 12 человек
По маршевым лестницам эвакуировались 12 человек

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В Челябинске в ночь на 7 мая из горящей многоэтажки по улице Косарева по маршевым лестницам эвакуировались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В ночное время сотрудники МЧС России тушили пожар на балконе восьмого этажа девятиэтажки коридорного типа по улице Косарева. По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пожарным пришлось вскрыть железную дверь в общий карман на восьмом этаже. Пожар вспыхнул на общем балконе, который был захламлен старыми вещами. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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