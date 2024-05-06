В Челябинске ночью 12 человек спаслись из горящей многоэтажки. Фото

07 мая 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате ЧП нет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ночь на 7 мая из горящей многоэтажки по улице Косарева по маршевым лестницам эвакуировались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В ночное время сотрудники МЧС России тушили пожар на балконе восьмого этажа девятиэтажки коридорного типа по улице Косарева. По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пожарным пришлось вскрыть железную дверь в общий карман на восьмом этаже. Пожар вспыхнул на общем балконе, который был захламлен старыми вещами. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания. В доме загорелись вещи на общем балконе Telegram-канал ГУ МЧС России по Челябинской области По маршевым лестницам эвакуировались 12 человек Telegram-канал ГУ МЧС России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ночь на 7 мая из горящей многоэтажки по улице Косарева по маршевым лестницам эвакуировались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В ночное время сотрудники МЧС России тушили пожар на балконе восьмого этажа девятиэтажки коридорного типа по улице Косарева. По маршевым лестницам из подъезда эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пожарным пришлось вскрыть железную дверь в общий карман на восьмом этаже. Пожар вспыхнул на общем балконе, который был захламлен старыми вещами. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.