Мэр Екатеринбурга простоял в адской пробке из-за репетиции парада

В числе горожан, сполна ощутивших на себе утром 7 мая транспортные ограничения из-за репетиции парада Победы, оказался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.
«Глава, как и все, долго добирался [до работы]. Час и 20 минут — примерно в два раза дольше обычного», — поделился собеседник. По его данным, служебный Land Cruiser Орлова военные не пропустили, ему пришлось заезжать со стороны улицы Малышева.
Известно, что Орлов, когда сильно торопится, пользуется так называемым «зеленым коридором». Применять его сегодня не решились, вероятно, потому, что это вызвало бы серьезный дисбаланс на дорогах. А некоторые заместители Орлова добирались на работу пешком.
Как сообщало агентство, с 05:00 до 12:00 военные перекрывали улицы Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. Карта всех перекрытий на майские праздники доступна по ссылке.
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