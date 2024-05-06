06 мая 2024

В Пермском крае простятся с наводчиком Михаилом Вяткиным, погибшим на СВО осенью

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Церемония прощания состоится 8 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Оханском городском округе (Пермский край) состоятся похороны бойца Михаила Вяткина. Он погиб в зоне специальной военной операции на Украине осенью 2023 года.

«Михаил Владимирович погиб 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку. 8 мая, старший наводчик гранатометного отделения мотострелковой роты обретет покой на родине», — сообщили в администрации Оханского городского округа.

У Михаила Вяткина было воинское звание — матрос. О гибели бойца долгое время ничего не было известно. Противник не давал вынести убитых с поля боя, поэтому раньше организовать похороны на родине не смогли. Прощание с бойцом пройдет в оханском Доме культуры. Начало в 11:00.

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В Оханском городском округе (Пермский край) состоятся похороны бойца Михаила Вяткина. Он погиб в зоне специальной военной операции на Украине осенью 2023 года. «Михаил Владимирович погиб 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку. 8 мая, старший наводчик гранатометного отделения мотострелковой роты обретет покой на родине», — сообщили в администрации Оханского городского округа. У Михаила Вяткина было воинское звание — матрос. О гибели бойца долгое время ничего не было известно. Противник не давал вынести убитых с поля боя, поэтому раньше организовать похороны на родине не смогли. Прощание с бойцом пройдет в оханском Доме культуры. Начало в 11:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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