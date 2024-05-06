Общество В Пермском крае простятся с наводчиком Михаилом Вяткиным, погибшим на СВО осенью 07 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Церемония прощания состоится 8 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Оханском городском округе (Пермский край) состоятся похороны бойца Михаила Вяткина. Он погиб в зоне специальной военной операции на Украине осенью 2023 года. «Михаил Владимирович погиб 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку. 8 мая, старший наводчик гранатометного отделения мотострелковой роты обретет покой на родине», — сообщили в администрации Оханского городского округа. У Михаила Вяткина было воинское звание — матрос. О гибели бойца долгое время ничего не было известно. Противник не давал вынести убитых с поля боя, поэтому раньше организовать похороны на родине не смогли. Прощание с бойцом пройдет в оханском Доме культуры. Начало в 11:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Оханском городском округе (Пермский край) состоятся похороны бойца Михаила Вяткина. Он погиб в зоне специальной военной операции на Украине осенью 2023 года. «Михаил Владимирович погиб 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку. 8 мая, старший наводчик гранатометного отделения мотострелковой роты обретет покой на родине», — сообщили в администрации Оханского городского округа. У Михаила Вяткина было воинское звание — матрос. О гибели бойца долгое время ничего не было известно. Противник не давал вынести убитых с поля боя, поэтому раньше организовать похороны на родине не смогли. Прощание с бойцом пройдет в оханском Доме культуры. Начало в 11:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям