В Пермском крае простятся с наводчиком Михаилом Вяткиным, погибшим на СВО осенью

В Оханском городском округе (Пермский край) состоятся похороны бойца Михаила Вяткина. Он погиб в зоне специальной военной операции на Украине осенью 2023 года.
«Михаил Владимирович погиб 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку. 8 мая, старший наводчик гранатометного отделения мотострелковой роты обретет покой на родине», — сообщили в администрации Оханского городского округа.
У Михаила Вяткина было воинское звание — матрос. О гибели бойца долгое время ничего не было известно. Противник не давал вынести убитых с поля боя, поэтому раньше организовать похороны на родине не смогли. Прощание с бойцом пройдет в оханском Доме культуры. Начало в 11:00.
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