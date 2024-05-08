В Перми за взятки и подделку документов осудили директора учебного центра

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Директор центра подделал дипломы Фото:

В Свердловском районном суде Перми вынесли приговор директору учебного заведения «Уральский учебно-методический центр». Его обвинили в коммерческом подкупе и подделке документов.

«С февраля 2017 года по апрель 2023 года директор „Уральского учебно-методического центра“ получил от десяти работников вагоноремонтной компании по 3 500 рублей за изготовление поддельных документов об обучении без его прохождения», — сообщили в прокуратуре Пермского края. Речь идет о дипломах по профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, стропальщика, прессовщика колесных пар.

Суд признал руководителя учебного центра виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. А полученные от рабочих деньги в размере 25 тысяч рублей конфисковали в доход государства.

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В Свердловском районном суде Перми вынесли приговор директору учебного заведения «Уральский учебно-методический центр». Его обвинили в коммерческом подкупе и подделке документов. «С февраля 2017 года по апрель 2023 года директор „Уральского учебно-методического центра“ получил от десяти работников вагоноремонтной компании по 3 500 рублей за изготовление поддельных документов об обучении без его прохождения», — сообщили в прокуратуре Пермского края. Речь идет о дипломах по профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, стропальщика, прессовщика колесных пар. Суд признал руководителя учебного центра виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. А полученные от рабочих деньги в размере 25 тысяч рублей конфисковали в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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