В Перми за взятки и подделку документов осудили директора учебного центра

В Свердловском районном суде Перми вынесли приговор директору учебного заведения «Уральский учебно-методический центр». Его обвинили в коммерческом подкупе и подделке документов.
«С февраля 2017 года по апрель 2023 года директор „Уральского учебно-методического центра“ получил от десяти работников вагоноремонтной компании по 3 500 рублей за изготовление поддельных документов об обучении без его прохождения», — сообщили в прокуратуре Пермского края. Речь идет о дипломах по профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, стропальщика, прессовщика колесных пар.
Суд признал руководителя учебного центра виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. А полученные от рабочих деньги в размере 25 тысяч рублей конфисковали в доход государства.
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