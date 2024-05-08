Пермский краевой суд пересмотрел дело об обмане дольщиков на 12,2 млн рублей

В Перми суд ужесточил приговор экс-совладельцу «Камской долины» Романовой

Приговор суда вступил в законную силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой суд в апелляционном порядке ужесточил приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя компании «Камская долина» Алевтины Романовой. Женщину обвиняли в двойной продаже квартир в строящихся жилых комплексах девелопера на сумму 12,2 млн рублей. Она свою вину отрицает.

«Подсудимая, занимая руководящую должность в период с 2017 года по 2018 год, причинила ущерб гражданам и организациям на сумму более 12 млн рублей. По итогам настоящего рассмотрения краевой суд назначил подсудимой наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На имущество осужденной сохранен ранее наложенный арест. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В 2022 году Алевтину Романову приговорили к реальному сроку наказания. Ее обвинили в том, что она с 2017 по 2018 год продала пять квартир в ЖК «Весна», которые уже принадлежали ООО «Гран». Общая стоимость жилья составила 12,2 млн рублей. По словам Романовой, она сделала это, чтобы расплатиться с долгами «Камской долины». С помощью апелляций женщина смогла добиться замены наказания на условный срок, но дело вернули на пересмотр в краевой суд.